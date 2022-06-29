【QS排名】最佳留學城市排名香港回升至12位　疫下生活成本指標排名急跌13位

▲ 2023年QS最佳留學城市排名出爐，香港全球排第12位，按年略為回升3位。（資料圖片）

國際高等教育排名機構Quacquarelli Symonds（簡稱QS）2023年最佳留學城市排名今日（29日）出爐，英國倫敦穩佔全球榜首，香港則位列第12位，按年略為回升3位，在亞洲繼續排第3位，僅次韓國及日本首都。其中僱主招聘活躍度指標，香港排名急升13位至全球第7位，但在生活成本負擔能力指標大跌13位至全球第61位，QS估計因新冠疫情導致全球不少經濟體出現通脹。

2023年QS最佳留學城市排名採用6項指標編制，從而比較全球140個城市，指標包括當地大學排名、僱主招聘活躍度指、城市嚮往度、生活成本負擔能力、僱主招聘活躍度、學生組成，以及學生評價，除學生問卷於去年進行，其他指標因應不同國家採集不同年份數據。

英國倫敦繼續稱冠全球，韓國首爾攀升1位，與德國慕尼黑並列第2位。縱觀全球10大，英國及澳洲各佔2席。

香港繼2019年排名高達全球第10位，在2022年急跌5位至全球第10位，最新全球排名第12位，按年回升3位。香港在4項指標排名均上升，包括在僱主招聘活躍度指標位列全球第7位，排名急升13位；大學排名、學生組合及評價均略升2至4位；生活成本負擔能力指標排名最低，全球排第61位，按年急跌13位；嚮往度亦下跌5位至第29位。

QS回覆時解釋，僱主招聘活躍度是基於全球逾9.9萬名僱主意見，得出香港是招聘優秀畢業所的地方。QS續指，排名涉及近9成城市的可負擔性指標有所下降，估計受全球疫症大流行影響，縱觀全球，不少經濟體均出現不斷上升的通脹，以及包括能源在內的生活必需品成本亦大幅上升，從而影響整體生活成本。

對比鄰近城市，香港僅次於首爾及東京（第7位），新加坡尾隨其後，全球排第13位。至於北京及台北雙雙下跌兩位，分別排第29位及31位，不入全球20大。

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記者：馮琪雅