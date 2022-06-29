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【太空艙寵物袋】毛孩使用易中暑、嚴重可致命　愛護動物協會籲停用

社會 19:59 2022/06/29

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香港愛護動物協會呼籲不要使用該類寵物袋。（香港愛護動物協會FB）

炎炎夏日，不少貓主會將其愛貓放進太空艙寵物袋內，雖然寵物袋看似可愛且能避過日曬，但其實寵物在內已臨近缺氧邊緣。香港愛護動物協會今日(29日)在Facebook專頁表示，太空艙寵物袋因其設計令袋內猶如「焗爐」一樣，讓內裏的寵物隨時中暑，呼籲主人停止使用；愛協亦不建議帶同狗狗以外的品種寵物外出散步，避免焦慮因而導致呼吸急促。

愛協表示，近年有主人使用該類有透明窗戶的寵物袋，透氣之餘，似乎可以讓寵物欣賞沿途風景，亦讓土人看見寵物的樣子，惟愛協表示，這讓寵物主人誤以為太空艙寵物袋很適合帶寵物外出時使用。

香港愛護動物協會指該類寵物袋設計本末倒置。（香港愛護動物協會fb）



愛協指出，這類寵物袋的透明窗戶是一個以人類觀感為中心，本末倒置的設計，完全沒有考慮動物的身心理構造和需要，其多孔設計根本沒法帶動空氣流動，香港夏日炎炎，一旦熱力滲入袋中便難以釋出，令毛孩猶如置身於「焗爐」中，隨時中暑。

此外，外來的噪音和密集的人流會令貓貓或兔子等動物倍感焦慮，導致呼吸急促，含氧量不足亦會導致呼吸窘迫，嚴重更可致命。

愛協說，曾見過有扁臉品種的貓貓被放在太空艙寵物袋內，到達診所時因缺氧而出現嚴重呼吸窘迫的跡象，需要立即進行急救，因此協會提醒寵物主人，夏天最好於晚上才帶動物外出，如必需日間外出，請留意寵物袋的設計是否通風，並以毛巾包裹冰種放在寵物袋內為毛孩降溫，以防毛孩中暑。

另外，協會亦不建議寵物主人帶同狗狗以外的品種（如貓或兔子等）外出（除到獸醫診所或有需要到寵物店修理毛髮或指甲外），因為牠們並不如狗狗般享受外出，甚至會因人多嘈雜的環境而感到焦慮。 

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責任編輯：袁澍

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