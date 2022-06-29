【氫能巴士】城巴向政府展示本港首輛三軸雙層氫燃料電池巴士　冀政府制定相關法規

▲ 城巴向政府展示本港首輛三軸雙層氫燃料電池巴士，冀政府制定相關法規。（城巴提供）

城巴今日（29日）向政府官員展示香港首輛三軸雙層氫燃料電池巴士，並介紹該車輛採用的頂尖氫燃料電池及4型車載儲氫瓶及供氫系統技術。城巴表示，致力於2045年達致全線車隊零排放，並相信電池電能及氫燃料電池均是合適的技術；會繼續與政府緊密合作，以制定相關法規及指引，讓氫燃料電池車輛日後得以在本港運作。

城巴與燃料電池生產商巴拉德動力公司及4型車載儲氫瓶及供氫系統供應商中集合斯康氫能系統有限公司的國際專家，今日向環境保護署、機電工程署、消防處及運輸署的官員展示香港首輛雙層氫能巴士背後的技術和安全措施，以及營運氫能車輛的國際經驗。政府官員亦親身參觀，了解雙層氫能巴士樣辦車領先同業的設計及特點。

匯達交通發言人表示，城巴致力與政府相關部門緊密合作，以制定相關法規及指引，讓氫能車輛得以在本港運作，相信此舉將惠及整個公共交通業界。

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責任編輯：李榮忠