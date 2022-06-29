【販運毒品】海關拘2人涉販運市值160萬元毒品　今年首5個月檢獲可卡因較去年同期上升近5成

▲ 海關拘2人涉販運市值160萬毒品，今年首5個月檢獲可卡因較去年同期上升近5成。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於昨日（28日）檢獲1.8公斤懷疑液態可卡因，及8克懷疑可卡因，市值約160萬元。拘捕一男一女，年齡分別58及24歲。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫指，海關機場科於本月20日，透過風險評估，檢查一批由德國到港報稱餅乾包裹，包裹除零食外，關員發現兩個懷疑載有1.8公斤懷疑液態可卡因膠樽。

▲ 涉案證物。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科接手調查，並展開監控遞送行動，關員6月28日下午在荃灣區拘捕一名58歲男子，報稱的士司機，經跟進調查，於同日晚上再在將軍澳區拘捕一名報稱地盤工人24歲女子，在其身上搜出約8克懷疑可卡因，並在被捕女子住所，搜出一批載有少量可卡因再封膠袋。海關以販運危險藥物罪名將2人起訴，將於明日（30日）西九龍裁判法院提堂。

海關指今年1至5月檢獲303公斤可卡因，較去年同期245.5公斤上升48%。海關呼籲市民及年青人不要貪圖金錢利誘，替人運送不知名物品，並重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉