【平原習作】小塵埃選懷舊冰室開騷　Pollie曾發夢去過珍寶海鮮舫

平原習作 (O.U.R. WORKS) 每星期一晚都會有三個單位:黃姸、Michael C 及小塵埃 (Lil’ Ashes) 輪流在其YouTube頻道演繹不同歌曲,今個星期有小塵埃演出最新派台作《finish it don't quit》現場版,他們更夥拍李一丁、Jacky Man及Enoch Cheng組成期間限定樂團,帶給樂迷驚喜!

而拍攝選址相當特別,於曾一度因老闆移民陷結業危機,結果近日易手成功,加入現化元素活化、位於油麻地逾50年歷史的大安茶冰廳。

今次選址冰廳,跟小塵埃喜歡舊情懷有關,「對舊東西總有一份情意結,例如最近新聞熱話的珍寶海鮮舫,我倆雖對小時候家人究竟有沒有帶過我們去印象很模糊,但我們分別都發過夢在那裡吃過飯,這可能是電視或電影帶給我們的記憶。」

「這種跟平時的集體回憶不一樣,即使未曾置身於那個地方,都像曾去過一樣,有一份情懷。希望我們今次也能做到,數十年後大家看回片段會記得這個地方。今次的冰廳更令我想起電影《行運一條龍》的場景呢!」

由於地方近油麻地果欄,有工作人員更在收工時即趕去買生果而令小塵埃萌生搞次「果欄一日遊」的念頭。

說起想記錄不同特色地方影像,二人對玩音樂的地方有創新的想法,Pollie說:「我希望之後到田野、機器維修區。不過多年來一直的夢想是到教堂搞音樂會,因為教堂空間帶來的天然聲音迴響很漂亮,可以用less is more 的方式演出。」

Jonathan 說到若在街市或二手時裝店拍攝畫面很有趣時,Pollie大呼不能,因為她很怕魚腥味,大量二手衣服又會引發她的鼻敏感,看來Jonathan是存心整蠱她。

