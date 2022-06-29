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【回歸25周年】香港新聞博覽館推專題展覽回顧傳媒變化　公眾可免費入場參觀

政治 22:29 2022/06/29

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香港新聞博覽館推出「傳媒．香港．廿五年」專題展覽。

香港特區成立25周年，香港新聞博覽館推出全新專題展覽「傳媒．香港．廿五年」，以報章報道、圖片及短片等方式回顧過去25年來本港傳媒大事及變化，讓公眾了解傳媒業的發展，公眾可免費入場參觀。

是次展覽一共分為三大主題，第一部分「營運模式及擁有權轉變」會介紹香港回歸後，多間主要媒體先後易主，亦會提及香港電台角色的轉變、近年媒體的競爭及淘汰，以及網上媒體的崛起。

第二部分「新聞專業的衝擊與挑戰」向公眾展示1997年後傳媒公信力及新聞自由的挑戰和變化，例如1998年陳健康事件、2011年亞視錯報江澤民死訊等，以及近年規管與限制的爭議。

最後一部分「傳媒與內地互動」會介紹在回歸後，本港與內地加強互動，本港多家傳媒機構加強內地新聞採訪，當中包括2003年遠赴內蒙古採訪航天員楊利偉升空落地、2008年深入汶川地震災區，以至近年粵港澳大灣區的發展。同時，亦會展示記者過去在內地採訪的爭議事件。

另外，展區內會播放專訪片段，訪問多名資深傳媒人，包括新聞教育基金主席陳淑薇女士、香港經濟日報執行董事及社長陳早標、電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、明報前總编輯及编務總監張健波、信報前總編輯陳景祥、明報前總編輯劉進圖、商業電台新聞及公共事務部副總監張秀雲、記協前主席楊健興及香港01執行總編輯戚本業。

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責任編輯：陳葆琳

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