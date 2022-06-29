  • 29°C
香港時間 : 2022629日 (週三) 23:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【畢業薪酬】城大資訊管理畢業生月薪2.2萬升1成　推優才計劃最快4年奪學士碩士學位

社會 22:30 2022/06/29

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

城市大學資訊系統學系工商管理學士（資訊管理）畢業生，去年平均月薪22,800元，創2019年來最高。（資料圖片）

疫下資訊科技人才需求漸增，去年相關大學課程畢業生就業情況理想。據城市大學商學院最新公布2021年就業調查，資訊系統學系工商管理學士（資訊管理）畢業生，平均月薪22,800元，較前年20,863元按年急升1成，並創2019年來最高。

逾9成獲聘　27%入四大會計師行

調查顯示，逾9成工商管理學士（資訊管理）畢業生獲聘，主要投身四大會計師行（27%）、銀行及金融相關機構（24%）及科技公司（16%）等，月薪最高達4.7萬元。

城大商學院形容，疫情不但未有影響畢業生薪金水平，反有上升趨勢；由於疫情加快各行各業進行數字化轉型，未來對資訊科技人員將需求愈趨殷切，透露學院今年推出兩大優才計劃，讓學生能在更短時間內獲得學士及碩士學位。

學院將首度與QS世界大學排名11的新加坡國立大學合作推出「3.5+1」碩士銜接課程，總成績平均積點（CGPA）3.4或以上、學系排名前10%的合資格學生，可以在3年半完成城大資訊管理學士學位課程後，即遠赴新加坡深造，修讀為期1年的「計算機科學」碩士學位課程，學生只需4年半時間，便可獲得學士及碩士雙學位認證。

學院亦推行「3+1加速計劃」，合資格學生可在完成3年城大資訊管理學士課程後，直接修讀為期1年的城大「商務資訊系統」理學碩士課程，學生只需要4年即可同時取得由城大頒發學士及碩士學位。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【畢業薪酬】大學生就業率回升　科大畢業生月入2.4萬按年勁升1成
17:31 2022/06/28
【畢業薪酬】大學生就業率回升　科大畢業生月入2.4萬按年勁升1成
【理順薪酬】退休在即仍為小學教師爭取公平待遇　張勇邦：盼吸引新人入行
23:14 2022/06/21
【理順薪酬】退休在即仍為小學教師爭取公平待遇　張勇邦：盼吸引新人入行
【理順薪酬】小學校長9月可望加薪2成　每校增約4「升職位」　料有助挽留人手
23:07 2022/06/21
【理順薪酬】小學校長9月可望加薪2成　每校增約4「升職位」　料有助挽留人手

你可能感興趣

【畢業薪酬】大學生就業率回升　科大畢業生月入2.4萬按年勁升1成
17:31 2022/06/28
【畢業薪酬】大學生就業率回升　科大畢業生月入2.4萬按年勁升1成
【理順薪酬】退休在即仍為小學教師爭取公平待遇　張勇邦：盼吸引新人入行
23:14 2022/06/21
【理順薪酬】退休在即仍為小學教師爭取公平待遇　張勇邦：盼吸引新人入行
【理順薪酬】小學校長9月可望加薪2成　每校增約4「升職位」　料有助挽留人手
23:07 2022/06/21
【理順薪酬】小學校長9月可望加薪2成　每校增約4「升職位」　料有助挽留人手
數碼轉型 疫情 就業 碩士 學士 大學 會計師行 銀行 畢業 新加坡

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒
09:00 2022/06/27
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
13:58 2022/06/28
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】
今日 09:45
【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】