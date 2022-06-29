【畢業薪酬】城大資訊管理畢業生月薪2.2萬升1成　推優才計劃最快4年奪學士碩士學位

▲ 城市大學資訊系統學系工商管理學士（資訊管理）畢業生，去年平均月薪22,800元，創2019年來最高。（資料圖片）

疫下資訊科技人才需求漸增，去年相關大學課程畢業生就業情況理想。據城市大學商學院最新公布2021年就業調查，資訊系統學系工商管理學士（資訊管理）畢業生，平均月薪22,800元，較前年20,863元按年急升1成，並創2019年來最高。

逾9成獲聘 27%入四大會計師行

調查顯示，逾9成工商管理學士（資訊管理）畢業生獲聘，主要投身四大會計師行（27%）、銀行及金融相關機構（24%）及科技公司（16%）等，月薪最高達4.7萬元。

城大商學院形容，疫情不但未有影響畢業生薪金水平，反有上升趨勢；由於疫情加快各行各業進行數字化轉型，未來對資訊科技人員將需求愈趨殷切，透露學院今年推出兩大優才計劃，讓學生能在更短時間內獲得學士及碩士學位。

學院將首度與QS世界大學排名11的新加坡國立大學合作推出「3.5+1」碩士銜接課程，總成績平均積點（CGPA）3.4或以上、學系排名前10%的合資格學生，可以在3年半完成城大資訊管理學士學位課程後，即遠赴新加坡深造，修讀為期1年的「計算機科學」碩士學位課程，學生只需4年半時間，便可獲得學士及碩士雙學位認證。

學院亦推行「3+1加速計劃」，合資格學生可在完成3年城大資訊管理學士課程後，直接修讀為期1年的城大「商務資訊系統」理學碩士課程，學生只需要4年即可同時取得由城大頒發學士及碩士學位。

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責任編輯：馮琪雅