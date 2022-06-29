【七一回歸】教大推免費電子學習資源　動畫助幼童認識回歸歷史

▲ 教育大學與網上學習平台合作推出「七一回歸」免費電子學習資源。（教大提供圖片）

教育大學繼早前夥拍出版商推出《基本法》及國家安全教育小學教材套，今日（29日）再宣布與網上學習平台EVIGarten合作，推出「七一回歸」免費電子學習資源，向幼稚園及小學生展示香港回歸相關知識及資訊，校方盼助幼童認識國家，「從小培養正確的國家觀念」。

有關學習資源將免費開放予全港幼稚園及小學使用，涉及以故事動畫、STEM 活動、趣味知識、影片和新聞時事，講解6大範疇內容。

探索360：七一回歸

通過故事動畫讓學生認識香港回歸的歷史，動畫設有兩文三語版本，並備有識字詞、分階工作紙等

通過故事動畫讓學生認識香港回歸的歷史，動畫設有兩文三語版本，並備有識字詞、分階工作紙等 升旗禮影片

由香港升旗隊總會製作升旗禮影片，包括幼兒隊伍升旗禮展示及金紫荊廣場升旗禮

由香港升旗隊總會製作升旗禮影片，包括幼兒隊伍升旗禮展示及金紫荊廣場升旗禮 幼兒科學：上升的國旗

通過STEM 活動製作升旗台，讓學生了解旗子升起的原理，備有示範影片、電子課本、工作紙、家長及教師指引等

通過STEM 活動製作升旗台，讓學生了解旗子升起的原理，備有示範影片、電子課本、工作紙、家長及教師指引等 趣味百科

透過問答帶出有關香港回歸的趣味知識，引發學生思考及探索新事物

透過問答帶出有關香港回歸的趣味知識，引發學生思考及探索新事物 時事望遠鏡

提供有關香港回歸的最新新聞資訊，培養學生關心時事的態度

提供有關香港回歸的最新新聞資訊，培養學生關心時事的態度 學者訪談：回歸趣聞知多啲

由教大「教育創新領導計劃」協同總監戴希立校長和幼兒教育學系副系主任孫瑾博士分享回歸趣聞

教大幼兒教育學系系主任李敬廉表示，國家觀念及國民身份認同等概念對幼兒來說，可能會比較抽象難懂，形容該套電子學習資源能夠以有趣淺白的方式，展示香港回歸的歷史及相關資訊，「更以幼兒科學的角度闡釋升旗的原理」，為幼稚園及小學提供有效及整全的網上教學資源。

為項目擔任顧問的教大幼兒教育學系副系主任孫瑾指，學習資源內容與幼兒的生活息息相關，除適合幼稚園及小學學生使用，家長亦可以善用這些影片和動畫向子女講解與香港回歸相關的歷史和知識，建立對國家的歸屬感。

上述電子資源已上載至相關學習平台，幼稚園及小學可登入帳戶使用；非用戶可登入EVI FRIENDS網頁觀看部分影片及動畫。

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責任編輯：馮琪雅