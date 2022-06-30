【公民科】公民科課本未印書已掀減價戰　4書商劈價最少3成

▲ 取代高中通識科的公民與社會發展科課本經送審後，各出版社課本內容被形容為「相差無幾」。（資料圖片）

取代高中通識科的公民與社會發展科課本經送審後，各出版社課本內容被形容為「相差無幾」，首批中四級新書仍未推出市面，就已掀起減價戰。本報獲悉，6間出版社之中，有4間向學校提供集體訂購特價促銷，相較「適用書目表」定價，大幅劈價最少3成；有出版社減價後再推買1送1優惠，連同未上載至書目表的中五級用書推銷，即變相減價近7成；有出版業界人士批評書目表形同虛設。

特價後買1送1 變相降價近7成

6間出版社推出7本涉及主題1（「一國兩制」下的香港）課本資料，已於本月初上載至教育局「適用書目表」網頁，當時課本價格介乎188至288元不等，相距甚遠。各出版社其後陸續向中學公民科教師發放網上版或實體樣書，欲搶佔首批公民科學生市場。據教育局日前提交立法會文件指，中五級適用的主題2（改革開放以來的國家）課本評審工作接近完成，預計於7月初在書目表網頁發放相關資料。

近日多間出版社向部分中學提供遠低於書目表上的定價促銷，其中現代教育及齡記出版，書目表顯示每本書售價均為288元，為最貴的公民科課本，但據學校接獲出版社資料顯示，每本售價均減至198元；雅集出版社及名創教育每本書原價分別267元及280元，學校亦可以優惠價188元購買，與餘下明報教育出版及教育圖書的2本書價錢看齊，教圖出版另一本課本價格亦維持不變，售價為218元，反成最貴公民科課本。

出版業界批書目表 形同虛設

多間出版社更連同尚未上載至書目表的中五級用書一併推銷，有出版社更以198元特價同時提供中主題1、2課本，即每本售價是書目表價格的34折。

有不願具名的出版社指出，起初考慮到市場及學生承受能力而定價，行內一向最多向學校提供最多85折至95折優惠，從未見過同行直接向學校大幅劈價，質疑書目表形同虛設，「咁以後交書價，我係咪可以定1,000蚊，再睇其他行家再減價？」

福建中學（小西灣）助理校長、公民科科主任李偉雄認為，以往通識書價都是相差10多20元，今次推出新書差距是較大，但他翻看過各本樣書內容相差無幾，故選書時會考慮出版社附帶的配套支援。

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記者：馮琪雅