【強制檢測】36處所納入強制檢測包括6間食肆　淘大豆漿大王、元朗吉野家上榜

▲ 36處所納入強制檢測包括銅鑼灣如心酒店職員餐廳 。陳靜儀攝

本港第五波疫情持續，政府公布最新36個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月30日或7月1日之前完成檢測。須強檢處所包括6間食肆，淘大商場豆漿大王、元朗廣場吉野家上榜。

須強檢大廈 (2022-06-23 ~ 2022-06-29曾身處超過兩小時)

灣仔莊士敦道 36-42 號聯發大廈

灣仔軒尼詩道 231 號怡明閣

北角百福花園安福閣

柴灣興民邨民澤樓

柴灣小西灣邨瑞隆樓

跑馬地山村道 11 號愉安大廈

荼果嶺麗港城 1 座

觀塘順天邨天柱樓

牛池灣彩雲(一)邨觀日樓

黃大仙黃大仙上邨達善樓

旺角帝峯．皇殿 8 座

旺角海富苑海欣閣

石硤尾石硤尾邨美柏樓

深水涉福華街 115 號北河大廈 A 座

荃灣海濱花園海昇閣

屯門大興邨興輝樓

屯門屯門市廣場 4 座

屯門蝴蝶邨蝶翎樓

屯門建生邨泰生樓

東涌逸東(二)邨居逸樓

東涌裕東苑喜東閣

馬鞍山錦英苑錦義閣

馬鞍山雅景臺 4 座

沙田晉名峰 D 座

沙田博康邨博智樓

沙田顯耀邨顯耀樓

沙田圓洲角路 11 號春暉花園

大圍聚龍居 9 座

大埔天鑽 10 座

大埔富雅花園 2 座

須強檢食肆 (指明時段)

銅鑼灣如心酒店職員餐廳 -- 銅鑼灣如心酒店 5 樓 (2022-06-24 07:45 ~ 08:15；2022-06-24 13:30 ~ 14:30；2022-06-26 13:30 ~ 14:30；2022-06-27 13:30 ~ 14:30；2022-06-28 13:30 ~ 14:30)

荷里活冰室 -- 深水埗麗閣邨麗閣商場地下 17-19 號鋪 (2022-06-26 16:00 ~ 17:00)

豆漿大王 -- 牛頭角淘大商場 2 期地下G208-G209 號鋪 (2022-06-25 12:45 ~ 15:45)

八月茶室 -- 長沙灣元州街 350 號家壹地下 1-3 號鋪 (2022-06-24 07:15 ~ 08:30)

吉野家 -- 元朗元朗廣場1樓165-166及 179-180 號鋪 (2022-06-24 13:00 ~ 13:45)

一番日本料理 -- 元朗教育路29號地下C鋪 (2022-06-23 14:00 ~ 14:30；2022-06-24 14:00 ~ 14:30)

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責任編輯 李志強