【酒店下午茶】8度海逸酒店東瀛仲夏下午茶　網上訂最平每位98元起【內附連結】

▲ 8度海逸酒店於7月1日起推出「仲夏の味下午茶」，經酒店eShop預訂可享高達58折優惠，相當超值。(酒店提供)

今個夏季， 8度海逸酒店的8度餐廳廚師團隊匠心巧製以日式風味為主題的「仲夏の味下午茶」，於7月1日至9月30日期間供應，經酒店eShop預訂更可享高達58折優惠，每位只需98元起，相當超值。

以設計時尚典雅的三層下午茶架盛載，先嚐一系列日式鹹點，包括清新輕盈的田園柚子沙律，既醒胃亦讓你同時感受濃濃的夏日氣息。海老碎蛋三文治特選爽甜彈牙的海蝦，再混合碎蛋沙律醬及軟熟的麵包夾著一起進食，盡是滿足感。

▲ 小吃包括鹽燒雞串配煙肉卷及海苔炸薯條(酒店提供)

像一朵含苞待放玫瑰的花之戀必定是食客摯愛，三文魚刺身包裹著醋飯，再放上蟹籽及沙律醬，別具特色。另外，惹味的鹽燒雞串配煙肉卷及海苔炸薯條均風味十足，前者大廚塗上秘製醬汁，掌握恰到好處的火候，烤至微微焦香，油脂同時散發，甘香撲鼻。後者香脆可口的薯條佐以海苔粉，鹹香滋味無法擋。

傳統英式下午茶怎可缺少經典的英式鬆餅？熱呼呼的鬆餅焗至金黃色，吃起來綿密鬆軟，再搽上鬆餅必配的忌廉及有機果醬，相當滋味。

糕餅總廚同樣施展渾身解數，將日式風味融入各式各樣的甜品之中，當中推薦有綠茶十勝紅豆卷，嚴選頂級綠茶炮製而成，外層是鬆軟綠茶蛋糕，包裹輕盈的忌廉及軟滑可口的十勝紅豆蓉，吃起來一點也不膩。

▲ 士多啤梨櫻花杯子蛋糕及綠茶十勝紅豆卷(酒店提供)

另一款造型迷人的士多啤梨櫻花杯子蛋糕，口腔充斥士多啤梨的香甜及櫻花香，兩者互相輝映，使人回味不已。香軟柔滑的朱古力泡芙，泡芙外層以香濃的朱古力為脆皮面，內裡注入了入口幼滑的吉士醬，是甜品控的必選之作，再配一杯鮮奶抹茶，讓您的味蕾沉醉於馥郁茶香和醇厚鮮奶當中。

「仲夏の味下午茶」

價錢：於 eShop預訂可享高達58折優惠

星期一至五，公眾假期除外 每位98元起

星期六、日及公眾假期 每位108元起

備註：另設加一服務費以原價168元計。另外消費券使用須知，酒店eShop優惠只支援信用卡、AlipayHK及WeChat Pay HK付款；如需選用八達通或Tap & Go付款，只適用於到場付款並需先致電餐廳預訂座位。

時間：下午3時至5時

日期：7月1日至9月30日

查詢：2126 1960

記者：招美寶