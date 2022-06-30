【搭車失物】Uber大頭蝦乘客最誇連隻愛彼錶都唔拎　搭車賴低電話成常見失物首位【內附排名】

▲ 搭Uber賴低電話成常見失物第一位；而在賴低車廂的珠寶當中，最意想不到的十大之中，愛彼錶及Tiffany & Co. 心形吊墜分別佔據第二及第三位。（圖片：Uber）

Uber 香港 2022 第四年度「失物認領指數」新鮮熱辣出爐！手機和銀包仍然是大懵乘客至愛忘記拎住的隨身物品，而，在十大最常見的失物中，今次有一位新成員加入——香煙，因為自2021年起，一包煙約100元，分分鐘鐘貴過一程Uber，想搵番又真係理所當然。

十大最常見失物：

1.電話

2.銀包

3.背包

4.耳機

5.眼鏡

6.衣物

7.雨傘

8.鑰匙

9.香煙

10.珠寶

而在大數據下，Uber發現香港乘客在某些日子特別容易短暫失憶，好似1 月 1 日更是 2022 年中最健忘的日子！而逢星期五亦都係最多報失的案件出現，而最奇妙的是，一星期中最多乘客唔記得拎番部手提電腦，多數都是IT人吧？不過原來18區中，以油尖旺的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

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而Uber最新失物認領指數更有數據顯示，反映乘客竟然遺留了珠寶鑽飾，而且數量激增。最令人注目的是結婚戒指、Audemars Piguet手錶和 Tiffany & Co. 心形吊墜。

十大最令人意想不到的珠寶失物：

1. 結婚戒指

2. 愛彼手錶（Audemars Piguet）

3. Tiffany & Co. 心形吊墜

4. 嬰兒腳鍊

5. 鑽石戒指

6. 金鑽手鍊

7. Thomas Sabo 吊飾手鍊

8. 白珍珠耳環

9. Swarovski 手鍊

10. 骷髏戒指

當然Uber別出人裁搞呢個失物認領指數，無非推介乘客善用「尋回失物」的最佳方法，就是立即致電你的 Uber 司機夥伴求助。倘若你遺失的是手提電話，你可以從電腦登入你的 Uber 帳戶。如果你未能聯繫你的 Uber 司機夥伴，我們的 24 小時客戶服務中心亦可為你提供協助。

記者：黃鑑江