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【酒店住宿】香港黃金海岸獅城風情主題親子住宿　4米高小魚尾獅Merli人氣進駐成打卡點【內附連結】

休閒消費 09:22 2022/06/30

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香港黃金海岸聯乘新加坡旅遊局夏日推出「重新想像新加坡夏日奇趣之旅」 - Merli化身超巨型4米高巨型充氣造型 ，綻放繽紛打卡電力。（酒店提供）

夏日降臨，陽光特別明媚和煦，最適合外出旅行，不論選擇在島國享受陽光與海灘，或是漫步異國城市，都能享受夏日的樂趣。新加坡旅遊局的吉祥物Merli特意跨洋越海，來到香港黃金海岸歡度悠長假期。

香港黃金海岸酒店在今個夏季，推出「重新想像新加坡夏日奇趣之旅」夏日住宿計劃，以新加坡小魚尾獅Merli為主題的住宿登場，可愛活潑的小魚尾獅Merli房間布置，全方位感受被Merli滿滿包圍的幸福氛圍。

多個打卡位兼尋寶遊戲

酒店大堂內又特設多個打卡位及尋找Merli的互動尋寶遊戲，多項精彩活動與優惠等你來發掘。小魚尾獅Merli更會現身黃金海岸商場，以4米高以超巨型的充氣造型登場，又打造多個新加坡人氣打卡景點，如新加坡摩天觀景輪（Singapore Flyer）、濱海灣花園（Gardens by the Bay）、濱海灣金沙（Marina Bay Sands）、新加坡佛牙寺龍華院（Buddha Tooth Relic Temple & Museum） 及濱海藝術中心（Esplanade – Theatres on the Bay），讓親子邊打卡邊重新感受獅城熱帶風情。

小魚尾獅Merli新加坡主題住宿計劃，入住仿如置身新加坡。（酒店提供）

入住享獨家紀念禮品

現凡入住香港黃金海岸酒店「重新想像新加坡夏日奇趣之旅」，更可獲獨家Merli精美紀念禮品乙套，當中包括Merli帆布袋及夏日必備手機防水袋，還有新加坡著名的IRVINS鹹蛋黃炸三文魚皮，猶如置身新加坡開展一趟非凡的視覺旅行。

至於入住的小住客，更可參加有趣互動的「重新想像新加坡」尋寶遊戲：於黃金海岸酒店內搜尋八隻不同造型的小魚尾獅Merli，並掃瞄當中的二維碼，即可發現更多打卡景點鮮為人知的新奇故事，更深入感受獅城蘊藏的多元魅力。完成回答每道小魚尾獅Merli的問題，更可於酒店大堂Lobby Shop換領由新加坡旅遊局送出的紀念品乙份。

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香港黃金海岸酒店「小魚尾獅Merli新加坡主題住宿計劃」

日期：即日至8月31日
內容：每晚由港幣1,480*起，優惠包括：

• 豪華海景客房一晚
• 早餐（2位成人及1位小童）
• 小魚尾獅Merli曲奇製作工作坊（1位小童/每次入住）
• 夏日繽紛戶外水上充氣遊戲乙次
• 獨家魚尾獅Merli環保袋、電話防水套及新加坡小食（每次入住）
• 「重新想像新加坡」尋寶遊戲
• 半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車^

每晚另加HK$400*即可升級入住魚尾獅Merli主題客房連海景露台
連續入住兩晚，包括沙嗲軒HK$200消費額、第二天活動包括乾花蠟片裝飾製作工作坊、1節夏日繽紛戶外水上充氣遊戲。

查詢：2452 8833

編輯：葉翠華

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