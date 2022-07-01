【熱帶風暴暹芭】澳門：晚間至凌晨考慮是否需要發出八號風球

▲ 澳門氣象局圖片。

澳門三號風球仍然生效，澳門條氣象局預料三號風球將在下午維持，預測風力將會增強。澳門氣象局預測，在7日1日晚間至7月2日凌晨改發八號風球的機會，屬於中等至較高。

澳門氣象局指強烈熱帶風暴「暹芭」向西北方向移動，大致趨向廣東西部，於今日（1日）晚間至明日（2日）早上最接近。由於「暹芭」正逐漸增強，並有可能進一步發展為颱風，同時「暹芭」或採取較偏北路徑更接近時，風力將可能達至八號風球風力下限，將視乎「暹芭」的發展及本地的風力變化，在晚間至凌晨考慮是否需要發出八號風球。

【風暴消息】本港三號強風信號生效 天文台：下午5時前維持，即看：【下一頁】

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記者：TOPick 港聞組