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【封區檢測】大埔富雅花園第一座619人受檢　發現1宗陽性及1宗不確定　

社會 11:53 2022/06/30

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政府將多幢大廈列為「受限區域」。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【11:48】大埔富雅花園第一座無人未強檢

大埔富雅花園第一座沒有發現任何未進行強制檢測人士。

政府亦提醒沒有應門的居民，在看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【08:00】大埔富雅花園第一座發現1宗陽性及1宗不確定

大埔富雅花園第一座約619人接受了檢測，當中共發現1宗陽性檢測個案及1宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪270戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組

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