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【眼鏡娘】第一位女神簡直無得輸？　Ali獲網民選為眼鏡娘藝人第二位

娛樂 11:22 2022/06/30

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「眼鏡娘」予人可愛、親切，或充滿知性美的感覺，又或者可為造型大大加分，而且男士們更不時對戴著眼鏡的女生有更多的幻想！

討論區網民最近就選出十大眼鏡娘造型的藝人，十位上榜女星包括人妻歌手、文青女神，而屬於熱門的姚子羚就只排第七位，令人「大跌眼鏡」嗎？

最新影片推介：曾展望專訪

蘇皓兒排第十

由網民選出的眼鏡娘造型藝人的第十位至第六位，分別是：蘇皓兒（Chloe So）、陳嘉桓、謝安琪（Kay）、姚子羚、陳茵媺。

「文青女神」Chloe早前曾以幼框眼鏡配上白恤衫、牛仔褲，盡現簡單美。陳嘉桓令人印象深刻的眼鏡造型就是她在電影《男人唔可以窮》當中，她穿著黑絲襪、短裙、白恤衫及西裝配幼框眼鏡，惹人遐想。

而人妻Kay、陳茵媺戴上眼鏡拍照時，不時也成網民討論對方，或許就是一份成熟女性的魅力吧？

姚子羚上榜更不令人意外，皆因網民不時也會上載子羚以往在劇集中的眼鏡造型，大讚靚、索。

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苟姑娘屬第三位

未知網民是「玩嘢」抑或真心，內地藝人韓紅被評為第五位，不過她又的確符合資格呢！第四位就是新晉演員郭爾君（Alma），Alma曾經為眼鏡品牌拍攝宣傳照，展現文青風格。

華姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）以美貌見稱，她過往多在劇集演出時戴上無框眼鏡，令她看上來更具鄰家女孩的感覺，特別惹人憐愛呢！苟姑娘Instagram內的「眼鏡」相，就是她戴上太陽眼鏡的相為多，又或者大家反而要戴上眼鏡來看清苟姑娘的性感照呢！

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李佳芯上榜

女神Ali的樣貌與觀眾緣並重，又不時大方公開素顏量照，再加上可駕馭不同的髮型，眼鏡造型不會難倒她呢！網民在排名帖文中留言：「女神」、「Ali 世一」、「搞錯啊。有咩理由唔係第一」。

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「紅姑真係冇得輸」

身為80年代當紅女星的「紅姑」鍾楚紅現年62歲，近年養專處優，不過經常分享行山和運動照，也會參與一些慈善活動，而坊間對紅姑的優雅外表也十分讚賞。

紅姑擁有性感厚唇，兼迷人身材，被封為「港版夢露」。在女神外表下，亦具演技實力，跟張國榮、周潤發合作的《縱橫四海》也是長青經典。

網民看過紅姑的眼鏡造型後，表示「紅姑真係冇得輸」、「雖然老咗但笑起上嚟仲有種少女嘅甜美」、「邊可能有對手」、「你擺紅姑出嚟，已經唔駛討論其他」、「呢個係人正，同眼鏡冇咩關係」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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