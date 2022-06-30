【刷單騙案】2男女墮刷單陷阱　共損失逾20萬元

▲ 2男女墮刷單陷阱，共損失逾20萬元。（資料圖片）

再有人墮網上刷單陷阱共損失逾20萬元。警方昨日（29日）晚上接獲一名34歲姓吳男子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。

受害人遂按指示將約20.4萬元存入對方指定的七個戶口作平台購物之用，騙徒曾向受害人發放佣金，惟受害人其後再將款項存入戶口後，便與騙徒失去聯絡，受害人懷疑受騙，於是報案。受害人共損失約16.8萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警方同日亦收到一名29歲本地女子報案，她亦按騙徒指示，將合共約3.7萬元存入對方指定的四個銀行戶口，以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津