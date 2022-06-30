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【膠戰女神】劉沛蘅成緊密接觸者工作受影響　Hillary男友洪卓立自行隔離做快測

娛樂 10:51 2022/06/30

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Hillary成緊密接觸者，數個工作受影響。

新冠疫情最近略有上升趨勢，確診個案持續4位數字。在演藝界，繼早前ViuTV綜藝節目《膠戰》男神魏浚笙（Jeffrey）身邊有人確診而成為緊密接觸者，需要隔離一個星期後，另一位《膠戰》女神、洪卓立女友劉沛蘅（Hillary）亦身受同一遭遇，成為緊密接觸者的Hillary，未來幾天工作叫停，留家進行隔離。

最新影片推介：曾展望專訪

因《膠戰》而人氣急升的Hillary，成為各大品牌新寵兒，代言工作接不停。昨日（6月29日）Hillary在社交平台限時動態上載黑白自拍近照，指原定今天（30日）舉行的時裝品牌活動，抱歉未能現身。

她留言寫道：

大家好！實在不好意思，由於我是緊密接觸者，原定於明天出席的Loro Piana活動將未能出席。感謝客戶們的體諒，希望大家都身體健康，百毒不侵，很快再跟大家見面。

她透過公司表示，日前到朋友家飯聚，惟事後有朋友不幸確診，大家沒有戴上口罩，有一定的風險，故自行隔離7天，而手上有數個工作受到影響。

洪卓立快測暫陰性

早前慶祝Hillary 31歲生日雙雙放閃的洪卓立，因女友是緊密接觸者，自行在家隔離，其工作安排也受到影響。

他表示每天都會做快速測試，幸好暫時結果為陰性，並提點大家要保重身體。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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