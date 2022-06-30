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【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲被爆戀情後潛水近一周　Chantel心情平復：愛你們

娛樂 10:44 2022/06/30

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Chantel 上水了！

現年15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），近日被爆與一位攣毛男子拍拖一年以上，隨後，再有網民翻出疑似Chantel與男友拍攝的親密短片，事件引起連串風波。

最新影片推介：曾展望專訪

【國民初戀】Chantel疑私密片段曝光　網民例3大證據指姚焯菲扮A0

有指Chantel情緒不穩

由於有見事情嚴重，TVB高層樂易玲在社交網亦發文透露已積極跟進Chantel的戀情風波，並諮詢律師意見。

早前又有網民爆料指事件發生後，Chantel情緒不穩，而且她亦「潛水」近一周，沒有在社交平台出現，令不少粉絲非常擔心。

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「上水」報平安

昨晚（6月29日）Chantel終於「上水」在社交網上載在學校的校園照，見她與同學相處融洽，一班朋友齊齊開心合照，並以英文留言：「我愛你們，感謝你們。」

相信戀情風波事件後，Chantel獲得不少朋友支持，令她重拾心情，重新出發！

而一班「聲夢」好友包括張馳豪、潘靜文及林智樂等，均紛紛留言送上支持，Chantel亦有逐一回覆。

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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