【生命鬥士】5歲癌童獲善心人贈禮物鼓勵　Sheldon重新走路媽媽感恩

▲ Sheldon獲善心人贈禮物鼓勵。

5歲男童朗賢（Sheldon）不幸患上神經母細胞瘤第四期，因化療而日面部和雙腿痛楚，甚至痛到不能走路；其後他更需加大嗎啡用量止痛，回家後成功忍痛向前行走。近日Sheldon媽媽就發文，表示有善心人贈玩具等禮物給他Sheldon作鼓勵，這或許成了他其中一個康復動力，出院後竟能重新走路。對此，媽媽十分感激各界的支持，「一個笑容、一個問候、一句加油、一個禱告、一份心意、一個分享，通通也很窩心呢！」

Sheldon與家人早前遠赴西班牙嘗試新藥治療，惟當地醫生指已盡力，無法再治療。一家人返港並於2月再次入院，上月中完成5期的化療及免疫治療後再接受檢查，並於上月28日迎來5歲，度過快樂的生日。

媽媽近日則在Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發文，指有善心人主動聯絡，「他與工作夥伴為了支持Sheldon，集合了一群供應商贊助他玩具，而且特別為他繪畫了一個卡通人像以作鼓勵，更讓我們無限次享用他們的親子餐廳，這個充滿愛心的行動真的令我們很感動」。

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該善心人又頂著30多度的炎夏親自運送大批禮物到Sheldon住所，媽媽指，「那些書本和玩具也是特別挑選的，感激文生哥哥貼身的安排。更感動的是那個一世的承諾，鼓勵Sheldon一定要戰勝病魔，健健康康地到餐廳吃喝玩樂」。

善心人的禮物則成為Sheldon其中一個康復動力。媽媽說，他出院後，竟然能重新走路。為了獎勵兒子，一家人到親子主題餐廳開心玩了半日。

媽媽表示，「感恩在生活上和醫院裏也同樣遇到很愛錫Sheldon的支持者，他們的一個笑容、一個問候、一句加油、一個禱告、一份心意、一個分享，通通也很窩心呢！不能逐一在這裏道謝，希望大家能體諒。」

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媽媽續指，兒子磁力共振(MRI)報告還未出，「有消息必定盡快告訴大家，請繼續禱告和集氣」。

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責任編輯：王明芳