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【變廢為寶】茶葉渣並非廢物功效多多 護膚+焗爐去腥+清除廁所臭氣

健康 16:42 2022/06/30

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這一陣的天氣很嚇人，才沖完涼又已經是一身汗。

朋友說，何不試試用茶葉渣浸浴，在這種大熱天時來一個茶葉渣熱水浴後，全身舒爽，而且肌膚變得柔和細滑。

做法很簡單，把飲茶後的茶渣自然晾乾，然後放入棉布袋中綁緊袋口，放入浴缸。最理想用綠茶渣，因為綠茶富含葉綠素、維他命C、咖啡鹼、茶鹼，用以浸浴，能深層清潔肌膚，使皮膚角質層軟化、美白皮膚。

影片推介：

其實，茶葉渣還有很多實際用途，例如焗爐烤完魚後，烤架上必然留有魚腥味，這個時候茶葉渣可以幫上忙。

方法是把晾乾的茶葉渣，放入焗爐內烘焙，它的香氣馬上把惱人的魚腥味去除。

此外，茶葉渣是很有效的驅蚊劑，把乾燥的茶葉渣放在一個小瓦盆中，點火燃燒，發出的煙能驅除在室內徘徊不走的蚊蟲。另外，也可以放到廁所內，讓煙清除討厭的臭氣。

記得我曾在這裏多次提醒大家，飲完蒜頭浸的米醋後，不妨咀嚼兩三片綠茶葉，是個有效去除口氣的方法之一。

原文刊登《經濟日報》，原題為「茶葉渣妙用

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撰文 : 李韡玲

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