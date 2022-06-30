【飲茶文化】晚上不想失眠宜飲普洱茶 養生達人分享沖泡熟普洱常犯錯誤

飲茶會失眠？代讀者向陳顯揚博士請教。陳博士說，晚間飲普洱茶會比較適合，不容易飲完失眠。與其他茶類比較，例如烏龍或者綠茶，熟普洱的茶多酚經過茶葉本身的渥堆發酵後，其活性已大減，所以，晚間飲用是沒有問題的。當然，如果放入太多茶葉又或者浸泡太耐，必然令茶的濃度過高，有機會導致失眠。

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沖泡熟普洱時，一分鐘內就要飲用。第一泡是為洗茶，需時大概20秒之內即把茶水倒掉。然後再加入滾水浸泡，一分鐘後品嘗。一個正常大小嘅茶盅，5至6克投茶量已足夠。一盅茶浸泡過久，會變成墨汁又黑又混濁，失去了茶本有的茶色的話，表示浸泡時間超標了。

有一點要提提大家，熟普洱有一個特性，就是雖然浸泡過久，它的味道依然沒有大差別，這是它跟其他茶類的不同之處。因此，令很多初學飲茶或愛飲普洱的人士，以為普洱「浸耐啲無乜所謂」。還有一點要注意，熟普洱因為經過渥堆發酵處理過，是以不宜與綠茶青茶或花茶類的茶葉同處一室安置，以免味道受影響。

原文刊登《經濟日報》，原題為：「如何飲用普洱茶不失眠」

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