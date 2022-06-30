【人才定義】名校畢業生並非一定是優秀人才 莫樹錦：單以畢業證書定義實在膚淺

「歡迎、歡迎！」

「歡迎到英國找工作！」今年五月，英國移民新例歡迎有潛質的高端人士，申請在英國居留工作，就算是沒有工作在手，也可入境，只要是名牌大學畢業生便可。

英國以三個不同高等教育評核機構作準則，只要在其中兩個被列首五十名便可入圍，現有三十七間著名大學榜上有名，以美國為主，而香港則有港大、中大作代表。

此舉當然是為吸引優秀人才到英國工作，但是，名校畢業生並非一定是優秀人才，單以一紙畢業證書而定義為人才，實在膚淺。因優秀背後還有很多其他因素，其中包括個性、品格、信念、經歷、溝通能力、領導能力等。

影片推介：

同年四月，同一國家宣布將會把非法居留英國的難民送到非洲盧旺達（Rwanda），即是大聲說不歡迎難民，若以難民身份踏足該國國土，便會遭到不顧人權和意願統統送到非洲，英國為此舉甚至不惜花上一億二千萬英鎊。但是，難道難民之中，便沒有優秀人才？國家動亂，國民流離失所，便成為難民，其中也有不少優秀人才，只是限於身份和言語而未被發現。

這邊廂歡迎以畢業證書作定義的「優秀人才」，那邊廂表明不歡迎也不想理會只有難民身份的「優秀人才」，這是否能被定案為「身份歧視」？

優秀人才絕非能以畢業證書或身份作定義，品格和能力需要機會和時間才能表現，明智國家應當明白這點！