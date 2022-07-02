【讀書壓力】補習並非中國人的獨有特色 孩子在外國讀書沒有壓力也不能當真

有人說，移民後才發現，自己一直所聽到關於某些國家的許多事情都不甚正確，差異甚大。

以當地的食物價格為例。有人說某國的海鮮平靚正，確實如是，但你不會餐餐想吃生蠔和大蝦。想上中菜館吃一碗雲吞麵，差不多八十至一百港元。自己買材料回家煮，絕對較在外用餐經濟實惠，但物離鄉貴，有些在香港不值錢的配料如薑及蒜頭，在異邦卻昂貴得令你慳住用。

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有人說，孩子在外國讀書沒有壓力，可以享受愉快的校園生活。此話不能當真。如果安排子女入讀名校，打算考上頂尖大學，入讀世界排名的神科學系，一樣出現「求學都是求分數」的現象。彈琴、溜冰、騎馬、射箭、滑雪、做義工，樣樣要學、樣樣要做。此外，補習並不是中國人的獨有特色，不少國家如新加坡、加拿大和澳洲的父母，都會為孩子安排補習。如果父母對仔女入讀甚麼大學沒有太大要求，不強迫子女入讀名校，那麼基本上他們在任何地方讀書，也可享受愉快的學習生活。

移民和旅行有一個共通點，就是要親自踏足當地，體驗生活、接觸當地人、了解該國文化，才算真正明白一個國家。

一位美國朋友曾對我說，美國媒體一直宣傳中東很危險，那裏住着邪惡壞人，中東每個人都很討厭美國，會無緣無故襲擊美國人。後來他要到中東工作，發現完全相反。該地人民很迷戀美國文化，對他非常熱情友善，令他覺得自己在中東較在美國某些地區更安全。他回國後，跟朋友和家人分享經歷，大家也不相信。

旅行永遠是對自己最好的教育。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「旅行是最好的教育」