【變種病毒】社區現BA.4或BA.5無源頭本地個案　何栢良料確診個案或幾周後急升

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港感染Omicron變種病毒新亞型個案持續增加，昨多15人疑染BA.4或BA.5，包括一名居屯門41歲男子，於銅鑼灣如心檢疫酒店擔任房務主管，感染源頭不明。衞生防護中心關注本周起陸續發現源頭不明的BA.4或BA.5本地個案，相信社區存在隱形傳播鏈。港大感染及傳染病中心總監何栢良料本港整體確診個案有機會在幾星期後急升。

何栢良今早（30日）於電台節目中指，本港出現4宗源頭不明的懷疑BA.4或BA.5本地個案，世衞的數據顯示，如完成疫苗接種，即使染上BA.4或BA.5，出現重症的風險與其他分支沒太大分別，但傳播力增加；而根據新加坡經驗，可預期本港整體確診個案有機會在幾星期後急升，應盡快檢視院舍的疫苗接種率：

可預期本港整體確診個案有機會在幾星期後有機會好像新加坡一樣急升，有機會的。

他說，本港在第五波疫情中承受慘痛教訓，9千多宗死亡個案有9成是院舍長者，目前有7成院疫曾染疫，認為政府應該分開公布兩個組別各自的疫苗接種比率。他又說，長者起碼要打三針疫苗才可應付變種病毒，若要保險更需接種第四針加強劑。

另外，他引述醫學數據指，未曾打針但染疫後現重症者，有三分之一或三分之二康復者在康復後6至12個月，會出現認知障礙問題，而英國一項研究亦發現，部分患者康復後6個月，其大腦功能退化至如70歲老人一樣，提醒市民盡快完成疫苗接種。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩