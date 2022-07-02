【睇戲禮儀】鄰座男乘客戲院拖鞋玩腳趾 無法忍受鹹魚腥味立即轉位

在戲院看戲，開場不久，忽嗅到一股梅香鹹魚腥味。在漆黑中追尋氣味來源，發現隔了一個座位的男乘客脫了鞋玩腳趾。二話不說，我馬上轉位，逃避臭味襲擊。

長途飛行，腳腫不適，許多乘客都會脫鞋。航空公司為頭等艙和商務艙乘客，預備了即棄的拖鞋和長襪，經濟艙乘客則需自備。

法例並沒禁止乘客在機上脫鞋，但任何人的言行舉止若滋擾他人，影響機上秩序或安全，機組人員便會作出勸喻，要求相關乘客改善擾民行為。

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一般而言，當空姐向脫鞋乘客表示其腳臭令其他乘客不滿而投訴，他們都會識趣馬上穿回鞋子。當然有人會藉詞腳掌受傷等等而不肯合作，我的做法是送對方一對飛機襪子並請他穿上，或請對方以毛氈遮蓋雙腳，阻止臭味傳出。

如果對方不接受，飛機尚有其他座位而受臭味滋擾的乘客願意調位，那便容易處理。全機滿座又如何？很抱歉，腳臭乘客必須穿回鞋子，否則空姐會通知機長，若飛機當時仍未起飛，航空公司或會把不合作的乘客帶離飛機，減少對機上其他乘客的滋擾。如事發在半空，抵埗後，航空公司職員會在閘口了解情況，或會把不合作者列入黑名單，日後予以拒載。

最近發生一件類似的臭味事件。一對美國夫婦乘坐美資航空公司班機，登機時，被乘客和空姐投訴他們二人帶着強烈難聞的體味，眾人感到困擾，最後這對夫婦被趕下飛機。

「太橫蠻無理了！一於起訴航空公司討回公道！」

有人對臭味非常敏感，有人的腳臭和體味實在中人欲嘔。上機前洗腳、洗澡或使用止汗劑，應該有點幫助。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「無法忍受你的臭」