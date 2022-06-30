【你好，香港】由言語不通終找到家的感覺　陳偉霆因一個原因定居北京

為了慶祝香港回歸中國25周年，《人民日報》製作了《你好，香港》系列的人物微紀錄短片，由香港北漂到內地發展多年、早已成為一線藝人的陳偉霆（William）的訪問近日推出，他在訪問中談及他過去8年在北京生活、如何在當地找到家的感覺。

最新影片推介：曾展望專訪

2003年起在TVB主持兒童節目，三年後加入組合Boy'z出道成為歌手的陳偉霆，在2013年轉投內地市場，以拍劇為主，憑著他的小生外貌慢慢攀升成為一線藝人。

【重出江湖】陳偉霆《認真的嘎嘎們》再展舞功 王者魅力收服廣場舞大媽【有片】

▲ （影片截圖）

臨近香港回歸中國25周年，有不少媒體製作相關特輯，內地官媒《人民日報》的特別節目《你好，香港》亦有找來陳偉霆進行訪談，並推出了一段約五分鐘的訪問影片。

【豪宅曝光】陳偉霆客廳坐擁無敵大海景 內地爆紅買磚頭投資身家厚【多圖】

陳偉霆在影片開初表示：「我覺得自己很幸運，因為我在一個最好的時代、最好的地方。這個地方給到我們太多的機會，我們這一代人比任何人都幸福，只要不放棄的話，你肯定有得到你想要的將來。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

對內地的感覺

他憶起當年97回歸的時候，年約12歲的他隨家人到廣州旅遊，陳偉霆首次放鞭炮，更被燒到衣服都破掉，令他印象深刻。

【技驚四座】陳偉霆Rap神曲《野狼Disco》 William與媽媽大跳貼身舞【有片】

提到小時候從歷史課中認識到黃河、長城和天安門，一直覺得北京是個遙遠的地方：「在我們香港最遠，到內地可能就去廣州。最近我錄了個節目去了黃河，很震撼，我走近黃河碰了一下黃河的水，會覺得小時候看過這麼遠的地方，我終於能摸到你了，對於我們來說碰到長城或者是黃河意義是非常不一樣的。」

▲ （影片截圖）

北漂的日子

到2013年，陳偉霆決定進軍內地時場，他憶起當年只背著一個背包就前往橫店拍古裝劇《少年四大名捕》：「我一看劇本，基本上我都看很懂，但是我說不出口，對手說甚麼，我也聽不懂。我連去賓館樓下點菜，每一次要溝通很久才能換來一碗麵，我吃得不習慣，交流有問題，我身邊沒有朋友。」

▲ （影片截圖）

於是他下定決心要練好國語，即使劇集推出前會重新配音，他還是堅持每句台詞以國語說出來。在當年打拼的時期，陳偉霆有四、五年的時間每一天都在工作，長期都住在劇組安排的酒店，記得逗留得最長時間，就是每年準備春節晚會的那間酒店，那時表演完畢說完新年快樂又回去倒頭便睡。

【溫柔男神】護旗手陳偉霆關心內地粉絲安全 大陸傳頌William暖男行為

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

陳偉霆有所反思：「會覺得我缺了一個家，好想要歸屬感，家的感覺很重要，我就開始要考慮一個問題了：我要住在香港，還是住在內地？」

他表示因為出問工作都是坐車，每次都只花三秒鐘就經過天安門，所以決定踩單車去認識北京：「晚上在北京騎車會感受到我覺得很真實的北京，騎車經過天安門，這麼近距離你一個人去感受，真的讓你很安靜、很穩的感覺。在那個時候我知道，我選擇在北京住。在北京我會找到自己的家，回歸25周年了，祝福香港明天會更好。」