【職場哲學】年輕時凡是聚會來者不拒 鄭丹瑞：年紀愈大聚會重質不重量

▲ 年紀越大，聚會重質不重量 。

「做人去到我哋呢個年紀，每次有聚會，我只揀嗰啲可以喺個聚會之間，無拘無束、無所不談，講完嘈完，所有內容都只會留番喺張飯枱上面，出到餐館門口，大家就會將頭先講嘅、聽嘅所有嘢，拋諸腦後，忘記得一乾二淨。」好事之徒在損友吹水聚會盡興之後，有感而發，卻說中了一眾損友的心事。

為事業打拼的日子，於是，不論生張熟魏，凡有聚會逢請必到、逢到必早，講公事，也講閒話，以為跟大家敞開心扉，無所不談，就能夠拉關係，建立人際網絡。只是，講完翌日，在飯局聚會中的一句無心說話，就會無端被誇大其詞、被誤會、被曲解，甚至被利用。

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「唔係我講㗎，係阿旦講㗎！」不論有目的，抑或無心的以訛傳訛，製造了不少無謂的紛爭，還捲入人家明爭暗鬥的漩渦之中，浪費了很多精力去應付這些無聊事情。

如今人老了，雖然仍然要參加一些聚會，但已經開始懂得嚴選聚會的對象人選，如果是公事聚會，我會知道如何公事公辦，但如果只是聊天吹水、聯絡感情，當中有某些人要我在席間吹水的時候，小心翼翼、欲言又止的話，那我寧願選擇留在家中，跟老婆大人和女兒聊天。

「後生嘅時候，聚會係來者不拒，依家老咗，聚會重質不重量。」好事之徒一針見血，講出我們今天的心態，然後，大家又再繼續肆無忌憚地吹水。nia

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