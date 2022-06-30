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【七一回歸】國家主席習近平料今日來港　政商界入住酒店閉環管理

社會 10:58 2022/06/30

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習近平料今日來港，政商界入住酒店閉環管理。（資料圖片）

中共總書記、國家主席習近平料今日乘搭高鐵來港2日，其間不會留宿。候任特首李家超及多名政商界人士，昨日陸續抵達酒店，進行閉環管理。

早前確診的候任政務司司長陳國基、將過渡的政制及內地事務局局長曾國衞，快速測試已轉為陰性多天，但能否參加明天的就職典禮，要交由政府決定。

部分現屆官員及候任官員，在本周初已提早入住酒店，接受閉環管理，「點對點」往返酒店及政府辦公，包括特首林鄭月娥；李家超則在昨天早上11時許，與太太乘坐專車抵達灣仔君悅酒店，長和 （00001） 主席李澤鉅、嘉華集團 （00173） 主席呂志和、終審法院首席法官張舉能等，也有現身酒店。

另一間用作閉環管理的酒店為萬麗海景酒店，昨日亦有多名政商界人士入住，包括前特首梁振英、信和集團主席黃志祥、民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國、新民黨主席葉劉淑儀、行政會議召集人陳智思、港交所主席查史美倫等。此外，澳門特首賀一誠昨日來港3日。澳門新聞局指，澳門代表團將按香港防疫要求，在港期間進行閉環管理及檢測等措施。

全國人大常委譚耀宗指，今午約2時前集合，前往灣仔會展出席合照活動及見面會，之後有晚宴，相信國家領導人有機會出席。他又預計，國家領導人今日會有講話，但正式講話會在七一活動上發表，希望講話會談及對一國兩制的指示、香港如何融入國家發展大局、如何發揮香港所長等。

習近平來港兩日不會留宿，今晚會乘高鐵返回深圳，明早再來港出席回歸活動。據了解，習近平最快中午後抵港，之後會見社會各界人士及合照，其他行程或有參觀科學園、駐港解放軍部隊，夫人彭麗媛則有機會到西九戲曲中心。

昨日灣仔一帶保安明顯加強，多條通往會展及金紫荊廣場的車路已經封閉，部分位置以大型水馬圍封，連接會展的行人天橋及平台，均有警員駐守及巡邏。至於西九高鐵站外也出現水馬，並且停泊了多輛警車，附近的戲曲中心亦已暫時關閉。

另外，科學園有多輛警車戒備，並有警員巡邏，多個巴士站臨時停用，直至警方行動完結，預計時間是今晚7時。

科學園內有餐廳今日會暫停營業，也有在園內工作的員工表示，未來數天都需要在家工作。

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記者：陳宛彤

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