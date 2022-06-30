培育園藝樹藝及園境管理專才　為全球綠化出力

近年很多人開始關注環保等綠化議題，城市綠化需要園境管理相關的專業人才。而園境是新興行業，求才若渴，香港高等教育科技學院（THEi高科院）就是第一間提供相關學位課程的院校，為業界培育園藝樹藝及園境管理的專才。最近該課程更獲香港教育局挑選成為應用學位課程先導計劃，收生更具彈性，除了經聯招報讀全日制課程外，有意在職進修的業界人士也可以修讀。



喜好戶外和親近自然是兩位園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程畢業生的共通點。課程畢業生翟泳希（Audrey）憶述當時選科是在中學老師推介下選擇的，課程也與她的想像很類似：有很多機會接觸和認識不同的植物。另一位畢業生劉鈞妍（Kyle）則特別喜歡課程不需要長時間留在課室上課，有很多實地考察和實際操作的練習。



實習與理論並重 加快投身職場



園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程涵蓋植物學、樹藝、園藝管理、環境保育等專業知識，講求理論與實踐並重，也為學生提供大量實習機會。除了有豐富科研和學術背景的教授為學生講解理論外，更聘請了業內資深的從業員擔任導師，務求令學生所學的技能與業界接軌。Kyle指這些資深導師既會教授各種實際操作的技巧，又會與他們分享在職場實戰時遇到的問題，令她在正式工作前對於行業有更深的認識。

▲ 課程畢業生劉鈞妍

另一方面，課程也要求學生完成實習方可畢業，園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程導師羅敏儀博士說：「隨着業界對專才技能要求提升，我們將實習時間由126小時增加至252小時，幫助同學掌握更多職場技能。」她續指，學校與業界保持良好的聯繫，讓學生有機會在樹藝、園藝、園境管理等各個範疇得到工作經驗，讓他們了解行業前綫工作的實況，有助日後擔任管理工作，另一方面，也讓他們發掘自己志向。



Audrey認為THEi高科院提供充足實習機會，裝備她進入職場的技能，令她現時投身於城市樹木風險管理工作更得心應手。「今年有很多新同事入行，他們過往的學習或工作背景跟園藝樹藝完全不相關，他們需要花時間重新學習很多專業術語和知識，而我就很快可以上手適應工作。」Audrey續指，在實習過程時看到真實的情況，加深了對課堂知識的理解，學得更好。她在畢業後更參加了城市林務發展基金的見習生計劃，在訓練期可以有穩定的月薪，減輕財政上的負擔。

▲ 課程畢業生翟泳希

Kyle亦分享指，除了實習可以了解更多工作的真實情況外，學校亦有不同的研究計劃，她就參加了新田公路桉樹植被研究項目，透過監測樹苗的生長情況，量度其高度、樹冠、胸徑等，評估樹木健康狀況。她現時在私人公司從事園藝管理項目主任的工作：「我在學校學到的實際操作和理論知識對工作好有幫助。當客戶看到有植物枯萎並產生疑問時，我可以用過往所學理論為他們解答。也因為實習時有前綫工作的經驗，令我在規劃、管理園景時也明白前綫工人在運用鏈鋸、上樹時需要注意的地方和安全知識。」

▲ THEi高科院為業界培育園藝樹藝及園境管理的專才。

▲ THEi高科院為業界培育園藝樹藝及園境管理的專才。

國際化進修機會 特設城市林務獎學金



羅博士表示同學畢業後的發展方向多元化：「有些同學喜愛研究，畢業後會擔任學校的研究助理，參與不同的研究課題；也有同學會繼續升學，前往英國、台灣等地修讀相關碩士課程，如環境科學、園藝暨景觀學系等。」另外，同學畢業後累積滿1年的工作經驗就可以考取由美國「國際樹木學會」（ISA）認證的註冊樹藝師資格。Audrey在累積足夠的工作經驗後，已考獲美國「國際樹木學會」註冊樹藝師，未來會計劃考取樹木風險評估牌照，並深造自己的園藝知識，希望在工作上有更好發揮。



羅博士續補充，為了提升業界水平、訓練新血入行，政府投入了很多資源，包括制定專業人員註冊制度，打造晉升階梯，有助吸引年輕人加入行業。另外政府也設立「城市林務發展基金」，推出學習資助計劃，而THEi高科院的園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程成為全港唯一獲批的城市林務獎學金課程，合資格的學生可以獲獎學金，以減輕家庭負擔。

▲ 助理教授羅敏儀博士

今年課程被納入教育局應用學位課程之一，為有意在職進修的人士提供入學渠道。羅博士表示：「應用學位課程能夠吸納具有相關工作經驗的在職人士以兼讀制形式報讀，有助提升業界專業水平。中六學生考獲33222即可經聯招（JUPAS）報讀全日制課程，副學士或高級文憑畢業的學生也可經高年級入學途徑報讀課程，為業界培育更多年輕新血。」為了回應業界對學生擁有實際工作經驗的要求，課程實習時數也增加至252小時，並加入僱主的評分，希望令同學在畢業前裝備好自己，迎接業界的挑戰。

香港高等教育科技學院（THEi高科院）

查詢電話：3890 8000（柴灣校園）

網址：www.thei.edu.hk

電郵：info@thei.edu.hk



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（特約）