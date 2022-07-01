【夫婦關係】男人娶錯妻等於女人嫁錯郎 你的老婆如何日子也如何

有說，女人最怕嫁錯郎；我看，男人何嘗不怕娶錯妻？

近月看幾單新聞：娶了個大話連篇、心地唔好搞到在法庭對峙的；揚言自己老公有五十架Bentley的；又或那些傳聞一小時可豪花老公幾十萬元購物眼都唔眨的……我不知真實內情如何，但公眾可以看到的，就是那個女的，每次出現都（又）為現任或以前伴侶帶來負新聞，甚至極大麻煩兼且無次例外。

我十分好奇，那個男的，面對這樣的有苦自己知窘境，夜闌人靜時，有沒有暗啞底感到悔不當初呢？尤其是公眾人物，若另一半出來，現任也好，過去式也好，次次出現在公眾眼前，盡皆是不討好的犯眾憎言行舉止，究竟那個男的，看在眼內，會經歷甚麼心理關口（抑或心理創傷）呢？

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畢竟，我相信兩個人當初行埋一齊，總有「情人眼裏出西施」嘅sweet sweet moment（甜蜜時刻），然後到一路走落去，當那個男的開始發現身邊女伴，跟當初那個甜美溫柔、開朗活潑、儀態萬千的夢中情人差距愈來愈大，甚至開始對住自己出現面目猙獰又或情緒異常的時候，面對這樣一個由My Fair Lady變成My Scary Lady的伴侶，他如何才能說服（或麻醉）自己要「保持初心」的呢？又，若初心實在無法保持得到，他是如何處理或應付每一次的步步驚心呢？

認識有人，幾乎被無腦伴侶搞到破產，又或每次帶伴侶出來都為他製造非常尷尬和汗顏的場面，但他們連心底話：「喂，唔該醒少少當幫忙」、「你唔出聲無人會話你……」、「其實你唔出現都唔緊要㗎」……都不敢表達（當然有客觀風險的因素），大家除了深表同情外，真係愛莫能助。

若是公眾人物的話，就更不用說了，伴侶絕對是重要加分或減分位，看英國皇室孫輩兩位妯娌就知。因此，男人娶錯妻跟女人嫁錯郎一樣，命運可以同樣地眼淚在心裏流。一句講晒，你的老婆如何，你的日子也如何。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「你的老婆如何，你的日子也如何」

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