【澳門天氣】澳門氣象局料今晚凌晨發三號風球　7月1日晚有機會改發八號風球

▲ 澳門氣象局料今晚凌晨發出三號風球，明晚有機會發出八號風球。（資料圖片）

澳門氣象局表示，位於南海中部的熱帶低氣壓，未來一兩日將逐漸增強，大致趨向廣東西部至海南島一帶。周五（1日）凌晨至早上，澳門發出三號風球的機會中等至偏高。周五晚間至周六（2日）凌晨澳門發出八號風球的機會較低至中等。

此外，預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，該熱帶低氣壓的強度及路徑未來仍存在較大變數。如其採取較偏北路徑更接近本澳或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。

受該熱帶低氣壓的環流及雨帶影響，預料30日晚間開始澳門天氣轉趨不穩定，周五至周日（3日）澳門風勢將有所增強，驟雨漸趨頻密及有雷暴。周五晚間至周六（2日）凌晨澳門發出八號風球的機會較低至中等。

另一方面，由於未來數日正值天文大潮，在疊加風暴潮及持續降雨影響下，周五（1日）及周六（2日）早上至中午內港一帶會出現水浸，預測水浸高度為0.5米以下。氣象局提醒巿民提前做好防風及防水浸措施。

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記者：黃穎津