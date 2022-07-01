【個人修養】不要用是非打擾生活 顧紀筠：某些人和事只是過眼雲煙

我們這一輩最優秀的地方，是願意努力、肯去承擔、與時並進，同時又願意審時度勢知進退。

那天我就跟朋友說，不要再說現在的年輕人不懂音樂，我們年輕時不也是不懂得欣賞父母的粵曲？﹗歸根究柢，父母的年代會out，我們這一代又豈能避免？

活在當下，就是活在屬於我們的時代，分分秒秒，好好珍惜，不高攀、不比較。

怕人家老氣，講着不屬於這個年代的理論，迫使別人認同，一貫只是你懂別人不懂的學問，自己費勁，別人辛苦。

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因此，當身邊認識的朋友，一個個身體健康走下坡，當甚麼重要決定慢慢轉由下一輩支配時，可能，我們要換個姿勢，讓自己過得舒服一點。要不就放膽去嘗試，以行動告訴大家，我的身和心依然年輕自在，可以掌控。重點在於，愛惜自己、把握健康、善用財富、努力上進，讓旁人不敢小覷我們的能力，好好活出精采人生。

知識沒有停留，腦筋靈活運轉，時間適當分配，可以令自己快樂的事情多做，愛自己毋須藉口和解釋。

不要用是非打擾我們的生活，因為已經沒有閒暇去理會。人活到某個階段，俗語有話「化」，但我認為該是「寬」。

不要與人計較、不執着、不討好，某些人和事只是過眼雲煙，水波過後不留痕。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「生活態度」