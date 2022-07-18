【食安新焦點】不潔抹布及即棄手套藏食物中毒風險　食物中心教煮食手部衞生

▲ 食安中心指正確的手部衞生有助減少食源性疾病的傳播。

在食物製作過程中，不少工序都可能牽涉人手操作或處理。然而，手部衞生對食物安全至關重要。食物處理人員透過不潔的雙手，有可能將致病微生物和抗藥性「超級細菌」從他們的身體和生的食物傳播到用具、廚房表面和即食食品。此外，使用不潔的抹布抹手以及不恰當使用即棄手套，也是過去食肆出現大規模食物中毒個案的原因。正確的手部衞生有助減少食源性疾病的傳播，並有助對抗食物鏈中耐藥性細菌的問題。

何時需要洗手？

食物處理人員用梘液和清水洗手以保持良好手部衞生，是減少可預防的傳染病傳播的最有效方法。在處理食物或佩戴即棄手套前後，以及在烹製食物的過程中弄污雙手時，例如接觸臉部、咳嗽、打噴嚏、擤鼻涕、如廁、吸煙、處理金錢、垃圾、手提電話、化學品或生的食物，以及完成清潔工作後，都應徹底洗手。

隨著手提電話成為生活中不可或缺的一部分，電話上的細菌有更大機會轉移到雙手，然後傳到食物上。由於手提電話可能會被污染，亦會使食物處理人員分心，因此不應在值班期間使用，而是應限制遠離處理食物的地點，例如在休息時間或更衣室內才可使用。

如何正確洗手

食物處理人員應以梘液及清水洗手，搓手20秒，因為梘液及清水能更有效去除油脂污垢和殺死食源性微生物。為方便員工正確洗手，食肆應在洗手盆位置為員工提供以下設施：梘液、感應式或非觸式設計水龍頭（例如腳踏或手肘操作）、持續供應的清潔自來水（天氣寒冷時提供暖水可鼓勵洗手）、用於抹乾雙手的即棄紙巾，以及免觸式有蓋垃圾桶。食肆還可張貼洗手指引海報，來提醒員工正確的洗手程序。

佩戴即棄手套不能代替洗手

正確使用即棄手套有助安全處理食物，特別是當手上有傷口或處理即食食品（例如三文治、沙律）時，但不能替代正確洗手。考慮到經常使用手提電子裝置會污染手套，使用即棄手套時應盡量避免接觸這些裝置。

要正確使用即棄手套烹製食物，應在戴上手套前、除下手套後及更換手套時徹底清洗雙手。使用過的即棄手套要棄掉，不可重用。適時更換手套，包括在處理生熟食物之間、手套被手汗弄濕時、手套出現破損或弄污時、完成每項工作（例如處理垃圾）後，以及轉換工作崗位或換班時。同樣地，使用食物鉗等工具也可減少徒手接觸食物。

為配合六月七日世界食品安全日的主題「食品更安全，身體更健康」，食物安全中心（食安中心）藉此機會向食物處理人員宣傳手部衞生對食物安全和人類健康的重要性，並以此為食安中心食物安全日2022的年度主題。食物處理人員保持雙手清潔，不僅大大有助保障食物安全，同時也令顧客滿意。就讓我們一同好好洗手，養成良好的手部衞生習慣！

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。