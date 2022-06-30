【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式

▲ 香港迪士尼樂園度假區推出一系列夏日限定活動。(圖片由品牌提供)

今個夏日，香港迪士尼樂園度假區準備一連串日與夜的夏日驚喜，除全新夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」外，由即日至8月31日，更會有「Pixar水花大街派對！」夏日巡遊表演、夏日限定版「迪士尼尋夢奇緣」及「玩具兵團訓練營 – 水兵特訓班」。另外，更推出獨有#Eatertainment體驗和全新夏日商品，以及夏日宅度假體驗，歡度透心涼仲夏。

最新影片推介

水花四濺夏日體驗

▲ 「Pixar水花大街派對！」--《玩轉腦朋友》噴水花車。(圖片由品牌提供)

戶外音樂派對「迪士尼尋夢奇緣」將會推出全新夏日限定版，以隨著歌聲、水柱及泡泡為炎炎夏日消暑降溫。匯演中的序幕「夢想啟航」、以《優獸大都會》為主題的「奇妙慶典」與結幕「完美終章」的演出都加入了更多水花及濕身元素，為大家送上透心涼的新鮮感。

「Pixar水花大街派對！」的噴水花車，今年以更多的水花、更盛大的陣容登場 。《反斗奇兵》的胡迪、牧羊女寶貝、翠絲，《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁，《沖天救兵》的卡叔、羅小飛，與《½的魔法》的仁仔與肥巴將沿著美國小鎮大街跟大家派對。大家亦可以留於潑水區域盡情濕身大肆慶祝，與一眾彼思好友歡慶舞動。

派對過後，更可到訪反斗奇兵大本營，並加入成為玩具兵團的反斗新兵。每位參與全新「水兵特訓班」的新力軍，將接受手持水槍的玩具士兵的反斗特訓，進行互動水花任務。

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史迪仔粉絲注意

▲ 史迪仔和安琪。(圖片由品牌提供)

《扮嘢小魔星》正踏入20 周年，史迪仔將變身扮嘢小「壽」星，於樂園內跟大家慶祝。他更請來一位別具份量的角色—安琪首次來到香港迪士尼樂園。這對外星小愛侶將於明日世界的太空飛碟現身，在環繞旋轉的星體下與大家拍照。此外，史迪仔與妮露這對夏威夷二人組亦會結伴登場。

全新史迪仔主題的#Eatertainment會於明日世界內的戶外能量站推出全新「史迪仔軟雪糕杯」混合雲呢拿及菠蘿味。另外亦有多款「打卡」必吃的滋味小食，當中包括史迪仔朱古力冬甩、史迪仔藍莓朱古力撻、史迪仔曲奇棒棒糖等。

酒店餐廳亦推出多款以壽星為主題的甜品，大家在華特餐廳享用「華特盛夏之旅晚餐」，將會嚐到史迪仔主題甜品；星航圖咖啡廳亦會推出的史迪仔梳打、藍莓檸檬乳酪蛋糕。此外，樂園及酒店商店亦推出了超過100 款的史迪仔主題商品，包括夏威夷恤衫、徽章、家品、毛公仔等。

MARVEL 粉絲注意

▲ MARVEL 粉絲可與奇異博士、蜘蛛俠以及雷神托爾，在巨型LED 屏幕前會面。(圖片由品牌提供)

MARVEL 超級英雄將於全新明日世界舞台雲集登場，各位粉絲將能夠與奇異博士、蜘蛛俠以及雷神托爾，在巨型LED 屏幕前近距離會面並自拍留念。大家記得穿上英雄服飾與裝備，擺出最有氣勢的英雄姿勢，感受猶如身臨其景的全新MARVEL 體驗。

迪士尼公主粉絲注意

樂園將於8月13至31日迎來「迪士尼公主週」，小鎮大街火車站將化身成為迪士尼公主雍容華貴的迎賓場地。蒂安娜、茉莉公主、梅莉達與長髮公主樂佩將盛裝打扮，向大家送上期間限定的公主盛會驚喜時刻。

鋼牙奇奇和大鼻帝帝粉絲注意

鋼牙奇奇和大鼻帝帝將會以西部牛仔裝束加入「享'樂'旅人」，一同在灰熊山谷內隨著歌曲拍拍手、跳跳舞，邀請大家加入一場夏日的派對。

體驗#Eatertainment 夏日滋味

▲ 迪士尼大廚和星級名廚張錦祥及陳國強合作推出「星級客廚煮理」。(圖片由品牌提供)

迪士尼大廚首次與星級名廚張錦祥及陳國強聯手，由7月1日起至9月30日期間炮製「星級客廚煮理」，為酒店餐廳設計期間限定菜式。

到訪晶荷軒和雲龍軒，大家將能品嚐到由米芝蓮一星中菜大廚陳國強設計的菜式，如:松露菌皇龍蝦球。而星級名廚張錦祥將於華特餐廳和芊彩餐廳大展廚藝，創作全新的川鹵燴牛肋肉伴炒菠菜及天使麵及蒸東星斑柳伴烤根菜配鮮粟米。

樂園巿集餅店為大家送上Duffy & Friends 巴斯克芝士蛋糕 、Moana法式焦糖燉蛋 、三眼仔迷你忌廉泡芺船。在戶外小食亭， 更可找到唐老鴨造型的特色朱古力球;大街餐廳由Coca-Cola®呈獻亦有推出多款夏日水果特飲，冰爽清新。

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全新暑期熱賣商品

全新「Let’s Go Out」系列，專為户外活動而設。系列以米奇老鼠的可愛露營裝束為主題，包括T 裇、帽子、背包、水壺以及露營廚具等。

配合全新MARVEL 電影上映，準備以《雷神奇俠：愛與雷霆》為主題的摸型，還有一系列以《奇異博士2：失控多元宇宙》為主題的精品，包括：背包、徽章、頭箍、帽子以供選購。

而一眾唐老鴨的粉絲亦不能錯過15 個熱賣產品，包括：T 裇、手提袋。

夏日宅度假

▲ 扮嘢小「壽」星歡慶套裝。(圖片由品牌提供)

泳池內以《魔海奇緣》為佈置主題的池畔帳篷將成為你的迷你村舍，讓大家與摯愛好友舒躺其中，伴著晚風一邊享用特色小食與餐飲，一邊觀賞迪士尼經典電影，再用附贈的手工藝材料包製作夏威夷手鏈，享受歡樂浪接浪的休閒時光。

酒店賓客限定的「盛夏水花池畔派對」，和史迪仔一同享受夏威夷風情，在現場親自向史迪仔說聲「Aloha」打打招呼。而為慶祝史迪仔20 周年紀念，酒店特推全新扮嘢小「壽」星歡慶套裝，包括史迪仔主題的背包、文具套裝、毛毯及頭箍，更可在特定時段優先參與「盛夏水花池畔派對」。

另外，大家更可參加載譽歸來的「米奇運動會」及「海盗米奇尋寶之旅」。透過這兩項户外活動，與摯愛好友一同考驗團隊合作、反應、視力和協調能力。成功完成所有任務，更可與主題造型的米奇齊齊自拍留念！

優惠

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責任編緝：張懿慧