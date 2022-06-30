【東張西望】觀塘公屋獨居伯常拾荒單位傳出惡臭　鄰居睡覺被老鼠爬臉感崩潰

▲ 觀塘翠屏邨出現「老鼠屋」，獨居伯伯在單位內堆滿雜物，長期傳出惡臭。

最近屢屢出現「老鼠屋」，節目《東張西望》近日直擊觀塘翠屏邨一間「老鼠屋」。節目組發現，涉事公屋單位屋主為一名八旬獨居伯伯，長期拾荒，會撿剩菜和水果，單位內外堆滿雜物，難以進出，並傳出惡臭，老鼠、曱甴橫行。衛生情況惡劣，並影響附近鄰居，有人曾被老鼠咬，甚至有人睡覺時曾被老鼠爬過臉寵，惟多次投訴不果，情況從沒改善。

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單位散發惡臭老鼠橫行

節目組到涉事單位了解，並訪問多位鄰居，他們都不滿衛生情況，甚至形容伯伯的單位為恐怖。有鄰居表示，伯伯經常撿垃圾回家，已堆滿整間屋，回家時也要爬進去。平日伯伯會在門口飲食，垃圾掛滿鐵閘，走廊亦不時遺下垃圾，例如食物殘渣、已爛掉發臭的水果。有鄰居斥，伯伯的行為很影響衛生，又指基本上走廊也被他霸佔了。街坊又指，這幾年來，伯伯的單位會傳出酸臭味，並滋生蚊蟲；最近一年，他們更發現有老鼠出沒。

有受影響住戶指，那股惡臭就如公廁或垃圾收集站傳來的氣味。她又透露，有次睡覺，感覺到臉上有股涼意，豈料睜開眼後卻發現是老鼠在臉上走過，直言相當可怕。節目組走近伯伯的單位了解，發現其門口已掛滿雜物，包括垃圾，連門也關不上，並嗅到強烈的臭味。主持從鄰居口中得知，伯伯年屆80多歲，無兒無女，為獨居長者，最近更買下該單位。他平日會在4時許就踩單車外出，撿剩菜回家煮食。

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伯伯：全部雜物都有用

其後，主持亦訪問了伯伯。因單位內寸步難行，伯伯進出時也要避開不少雜物，要低下頭才可走出門口。問到會否整理家居，方便自己進出，伯伯表示家中的雜物全都有用，不能丟棄。伯伯更指，雜物的擺放是經他設計，是為鍛鍊身體，並表示經常去游泳、踩單車。但他坦言，自己曾被木盒壓傷腳，導致流血。有鄰居指，曾目睹伯伯抱著電飯煲吃飯，但不小心睡著了，煲乾水也不知道，險些釀成火警。

老鼠、曱甴橫行，儘管管理處多次滅鼠，問題仍在，鄰居懷疑伯伯的單位已有老鼠窩。他們曾向大廈管理處投訴，管理員曾上門著伯伯清理環境，但伯伯依然故我，對方看他一把年紀，也拿他沒辦法，最後不了了之，令鄰居感到困擾，惟有自行在門窗加強防蟲防鼠措施，防止牠們入屋。

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責任編輯：羅嘉欣