【女團COLLAR】COLLAR出道半年推三首團歌　成員勇敢接受批評工作不斷

▲ 女團COLLAR出道半年工作不斷。

從ViuTV選秀節目《全民造星IV》20強參賽者中選出的女團COLLAR於今年1月12日出道，由沈貞巧（Gao）擔任隊長，而其他成員則包括邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）、陳泳伽（Winka）和李芯駖（Sumling），並找來戴穎（Wing）任其經理人。

ViuTV於女團出道日舉辦以「Hold Your Breath」為主題的記者會，宣布女團名字為COLLAR及公布所有成員，吸引逾7萬觀眾見證女團誕生。

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女團音樂路

這半年內，COLLAR推出了三首團歌《Call My Name!》、《Never-never Land》及《Gotta Go!》，首支團歌《Call My Name!》於首天發布已突破64萬點擊，成績超卓！

Ivy So日前透露女團正為新歌MV練舞，且已為歌曲錄音兼拍了MV，希望可盡快推出。

COLLAR原定於今年3月舉行首個女團演唱會，惟演唱會不敵嚴峻疫情而被逼取消。八女參與MakerVille發佈會時再為粉絲帶來好消息，預告女團將於年尾舉行首個演唱會。

COLLAR於今年5月26日首度登上紅館，為張敬軒的「THE NEXT 20」演唱會擔任嘉賓，迎接新挑戰的同時亦面對各種評論。有網民喜見COLLAR現身紅館，為樂壇帶來一番新景象，不過亦有網民指COLLAR暫時的能力不足以上紅館，認為她們需要多加訓練。

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無損人氣

縱然女團偶爾需要面對負面新聞和批評的聲音，不過眾人的人氣不滅反增，各成員的IG Followers數目不下十萬，令她們工作不斷。

成員 IG Followers Marf 215K Gao 123K Day 248K So Ching 157K Candy 183K Winka 117K Ivy So 239K SumLing 133K

首個團綜

COLLAR的首個團體綜藝節目《我哋係COLLAR》於5月30日在ViuTV播放，節目以真人騷形式拍攝，讓觀眾加深對女團成員的認識。

節目由「旁白君」文卓森擔任主持，全10集的節目由COLLAR成軍開始紀錄她們138日的成長，揭開八女鏡頭背後的一面。