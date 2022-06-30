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【意外步出】梁諾妍帶隊進行野外求生　Inez出手為拍檔解毒？

娛樂 12:01 2022/06/30

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J2節目《意外步出》，由梁諾妍（Inez）擔任隊長帶領3位隊員施焯日（Arthur）、杜穎珊（Sandy）、馮子亮（Liam），本住「Don’t panic（不要驚）!!! 一切都會有解決嘅辦法」為宗旨，為觀眾解決在城市或郊外有機會遇到的危機，分享絕境求生技能。

最新影片推介：曾展望專訪

尿液蒸餾法？

前兩集《意外步出》，講到3位隊員成功生火起爐，而在今晚，隊長Inez會要求隊員Arthur、Sandy、Liam在荒山野嶺搭臨時庇護所、如何自製飲用水同尋找食物。

第一項都不算難，但到第二項時Sandy、Liam的「鞋帶」山澗引水及「襪仔」過濾法都不成功，責任落在Arthur的尿液蒸餾法身上。

最後成功提鍊出小半杯水，Sandy見狀已急不及待走去聞，嚇到在旁的Inez忍不住大叫︰「好大膽呀，呢個女子。」各人最後分甘同味，Liam形容「飲尿」的感覺︰「我想像有餲味，結果又冇。」

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Inez出手為拍檔解毒？

飲尿之前更發生了一段小插曲，令連小強這類強悍生物都不怕的Sandy失聲尖叫，到底是甚麼事件？今晚一集可算意外頻生，Arthur尋找食物期間找到一大堆菇類，當他沾沾自喜介紹時，卻忽然面色一變並向攝製隊說：「等陣先，我隻手痺咗呀！」最後要Inez出手為他解毒。

而第四集的主題則為「如何應對火警」，不但模擬「火警現場」，更有不少火光熊熊的畫面，以及甘去蹈火海的「助教Mimi」！是集Sandy繼續展現「膽生毛」特質、毫無懼色殺入模擬火場並極速完成任務，期間不忘露出勝利笑容，真係服鬼咗佢！至於Arthur則依然出師不利，執行任務期間遭濃煙攻到噴眼淚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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