【濕疹戒口】4歲港孩先天濕疹日日食番薯麥皮　營養師：濕疹戒口不是越清越好

▲ 「香港濕疹處理中心」團隊解構患者戒口迷思。

濕疹患者要戒口，但不代表食得越清淡越好。「香港濕疹處理中心」團隊曾處理一個4歲先天濕疹女童個案，媽媽為了改善女兒病情，4年來從不帶女兒出外用膳，全部都是由媽媽親手煮，每日餵女兒吃水煮番薯、麥皮等，病況卻未有改善。資深營養師Shirley Li就指出：

許多時病人胡亂戒口，不吃牛、蛋、奶，或越清淡越好，用越少油越好，往往是缺乏太多飲食營養素，導致每一個器官修復能力比較慢。

▲ 資深營養師Shirley Li（左）指出，病人胡亂戒口可造成飲食營養素缺失，導致器官修復能力較慢。（曾耀輝攝）

早前一名媽媽曾帶著4歲女兒前來「香港濕疹處理中心」求助。該名女童患有先天濕疹，媽媽曾為她尋找過無數治療方案。而在飲食上，媽媽也習慣親力親為，所有食物都親手烹調，每天水煮番薯、麥皮，從不外出用餐，惟女兒病情卻未見改善。

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「香港濕疹處理中心」創辦人Priscilla Law表示，女童之前曾進行過檢測，報告結果卻並不準確，令媽媽買餸買到近乎抓狂。而女童隨後在中心再接受檢測後，發現原來她有許多東西也可以吃：

女兒報告出爐後，媽媽就很開心釋懷，因為她可以在街市買許多餸。

女童患上濕疹的先天成因比較佔重，另外也有食物持續誘發，以及個人腸胃問題等因素。濕疹成因有分為先天基因變異，與後天接觸致敏源兩大方向，英國營養協會註冊營養學家Joann Lau解釋：

基因變異從而導致人體對刺激性致敏源、接觸性致敏源或食物致敏源會有更大反應。有些人對食物敏感而不自知，中心有兩成或以上濕疹患者對蘋果有過敏，但每日也吃蘋果，不知道蘋果就是濕疹致敏原因。

濕疹患者許多時是先天因素，本身有基因變異，再加上後天不斷接觸一些刺激性致敏源，從而誘發濕疹發生。

團隊成員之一的香港大學免疫學博士Benny Wong補充，濕疹患者害怕敏感及出現其他症狀，所以越食越清：「清到蛋白質及脂肪比例根本補不回腸胃黏膜，導致吃進甚麼東西，都會直接接觸到腸胃黏膜，變相可致敏項目就會變多。」

上述4歲女童經過4個月治療後情況已大幅改善，無需再前來覆診。Joann Lau提醒，在醫學研究上，3歲前小朋友的腸道免疫力仍在發育中，仍有機會改變到腸道所有微生物、菌群分佈及好壞比例，但3歲後大部分既定，要再改變其實很難。因此如知道家族有遺傳性過敏皮膚疾病，一定要在孩子3歲之前去處理，把握「黃金一千日」調整及管理健康。

▲ 「香港濕疹處理中心」團隊，左起資深營養師Shirley Li、英國營養協會註冊營養學家Joann Lau、創辦人Priscilla Law、資深濕疹顧問Peter Mo、香港大學免疫學博士Benny Wong。（曾耀輝攝）

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記者：陳昊淋