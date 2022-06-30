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【香港先生】陳偉洪開健身中心壓力大致生蛇　好友許家傑望被操弗做代言人

娛樂 12:26 2022/06/30

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前香港先生陳偉洪（Calvin）近日於中環開設健身中心，並舉行開張儀式，其一班好友許家傑、黃嘉樂、林子善、吳家樂和黃耀煌等現身撐場！

最新影片推介：曾展望專訪

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與友人投資7位數字開健身中心　壓力大到生蛇

Calvin接受TOPick訪問時透露，今次是與4位友人投資7位數字開健身中心，由於自己一向有做運動的習慣加上有健身牌以及運動醫學教練牌，故一直有開健身中心的念頭：「做藝人收入不穩，不是經常有工作，所以若不用拍戲的時候，我都會教學生健身。」

對於今次首次創業，Calvin直認有壓力：「早排有很多聚會，我都推卻，因為專心處理舖頭事宜，當時壓力大到生蛇，很擔心會影響公司運作，幸好最終約一星期就痊癒。」又感謝各位好友現身撐場支持！

陳偉洪首次創業！

望大家多做運動　許家傑望做代言人

不過疫情反覆，在這個時期開健身中心未免有風險，對此Calvin坦言有少許擔心，望疫情盡快過去：「疫情令大家更注重健康，所以更加需要做運動，令身心都健康。」

至於有份出席的許家傑受訪時表示若Calvin需要任何幫助，會全力協助，並笑言：「做兄弟有甚麼需要幫助，兩肋插刀，在所不辭，希望他可訓練我，操到有十舊腹肌，找我當代言人。」

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勇於挑戰

Calvin於2009年參加《香港先生選舉》，奪得少年組冠軍後入行，同屆的盛年組冠軍及總冠軍為許家傑。

他於2019年時更一圓心願參加健美比賽，雖然他最後在Semi final止步，Calvin接受TOPick專訪時表示：「結果不重要，對重要我對得住自己。」

談到參賽原因，他回應指：「人生苦短，自己的年紀愈來愈大了，會問是否應該趁還年輕時去嘗試更多事，不要讓自己沒有目標地去生存。」足見他是一個勇於挑戰的人！

記者：陳曉柔

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