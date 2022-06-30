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【商場優惠】ELEMENTS圓方夏日多重購物美粧獎賞　消費$10,000即享$4,000電子禮券

休閒消費 11:50 2022/06/30

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

商場推出周末美粧奬賞，於美容及護理商戶消費即享100%回贈。（商場提供）

迎接充滿活力的夏日，ELEMENTS圓方由7月1日至7月31日，會推出夏日多重購物獎賞，顧客以電子貨幣於場內即日消費每滿$10,000，即享合共總值$4,000獎賞。包括總值$200的商場指定消費時尚服飾電子禮券、$500美容電子禮券、$1,300餐飲電子禮券及$2,000商戶電子禮券。多買多賞，最高可享總值$20,000獎賞。

而消費滿$60,000，即可享總值$28,000獎賞，包括$1,000商場指定消費珠寶及配飾、$1,000購物、$1,200時尚服飾、$3,000美容、$7,800餐飲及港幣$14,000消費商戶電子禮券。

除夏日多重購物獎賞外，商場更特別推出周末美粧奬賞，讓顧客發掘最新美容及護理產品，同時享受購物獎賞。由即日起至7月10日，逢周五至周日於指定美容及護理商戶即日電子消費滿$2,000，即享總值$2,000獎賞，包括$1,000 商場指定消費美容電子禮券及$1,000商戶電子禮券。

SHOUT Contemporary進駐圓方，有草間彌生、村上隆等當代藝術作品。（商場提供）

而最近SHOUT Contemporary畫廊亦進駐商場，讓顧客輕鬆探索當代藝術。全新畫廊主廳展示香港及國際新興藝術家創作的NFT，精選了村上隆及奈良美智等藝術家的限量版及收藏藝術商品。

貴賓室則展出舉足輕重的現代至當代藝術家特色藝術品，包括二十世紀畫壇大師趙無極的水彩畫、草間彌生的雕塑、中國當代藝術畫家劉小東的畫作。主廳現正舉行動漫主題展覽，展出標誌性動畫藝術家天野喜孝、本土動漫藝術家江記等藝術作品。

記者︰黃依情

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