【闔家辣】入圍紐約亞洲電影節+加拿大Fantasia Film Festival　Edan+阿Dee+Locker夠默契

由鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演，吳君如擔任監製兼演出的溫情電影《闔家辣》，今日（6月30日）公佈入圍紐約亞洲電影節及加拿大Fantasia Film Festival兩個電影節。

導演鄭晉軒得知好消息，高興表示感到超級興奮，他說：「一部講廣東話的電影可以衝出香港，是一件很開心的事，因為本身故事也是真人真事改編。」

他續指：「近年觀眾多看了出色的、社會議題性的電影，令大家見識香港之外，其實《闔家辣》的故事是一個很好的機會讓大家可以認識關於香港的另一面，亦是我最想看到。也希望大家看到這部電影在創作上的故事，看見這一代香港人的電影。」

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▲ 導演鄭晉軒（左）。

Edan阿Dee林家熙有默契

而戲中情同三兄弟的Edan、何啟華（Dee）及林家熙（Locker），在戲裏戲外皆表現投契，其中一場大排檔盡訴心中情戲就講到Edan的家人希望他買樓，真實地反映出時下年輕人的實況和壓力。

年輕人在香港既要兼顧生活，又要考慮置業等人生問題，身為兄弟的Dee和Locker陪飲又陪傾，分別提出個人見解希望能幫助Edan一把。

三位大男孩來到大排檔聊天，大啖飲啤酒才夠暢快，在正式拍攝時都真的有飲酒落肚，多少令自己有些醉意，更加投入戲內的氣氛，突顯出港人在大排檔食飯飲酒的地道風味！

三子二次創作

他們舉杯聊天，攬頭攬頸細訴將來發展大計，作為兄弟必定會互相支持鼓勵，場面令人緬懷初衷及年輕人燃燒着的熱情之火。

拍攝當晚在戶外的大排檔取景，現場都吸引到不少Edan、Locker和阿Dee的粉絲到場支持，三位非常專業，用心地拍好每場戲的同時，粉絲們亦很合作，沒有騷擾到偶像和團隊進行拍攝，只是在一旁默默守候及支持偶像努力工作。

事實上，三人在鏡頭前後都十足親兄弟一樣，談及今次聚首合作更興奮得手舞足蹈， Edan非常開心地說：「我哋三個首次一齊拍戲，雖然經常見面，但在電影上亦屬首次合作。」

三人隨即大騷舞技，更為〈闔家辣驚驚〉進行二次創作，三人一邊跳舞一邊rap：「拍多二十幾take都唔驚，完全冇嘢好驚，我哋係闔家辣Gang gang，有導演唔驚，唔睇《闔家辣》就好驚！」在現場簡直笑爆肚。

鄭中基提攜後輩

另外，Edan、阿Dee和Locker都有跟前輩鄭中基同場演出，一同拍攝在的士上的戲份。

鄭中基在戲中飾演一名的士司機，三人坐於後座「聽教」，未正式拍攝時，三人跟鄭中基和監制陳可辛都有用心地討論劇本、對白和試戲，在面對前輩時他們都會表現得較為恭敬，收起開玩笑的一面。

但在三人未埋位時就會放鬆聊天、跳舞，所以在拍攝上都非常有默契、開心和合拍，認真似足三兄弟。

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