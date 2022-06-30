【參與暴動】廚房經理灣仔參與暴動被判囚43個月　法官指積極參與

▲ 涉案廚房經理於區域法院被判監43個月。（資料圖片）

31歲廚房經理涉於2019年禁蒙面法生效翌日，於灣仔一帶參與暴動後被捕。涉案廚房經理早前承認1項暴動罪及1項身處非法集結時使用蒙面物品罪，今（30日）於區域法院被判監43個月。法官判刑時批評被告無視法紀，親眼目睹示威者投擲汽油彈及破壞公物，仍帶備護目鏡等留在現場，站於前線與警方對峙，又指被告主動積極參與，角色鮮明。

涉被告陳振羚（33歲，廚房經理），早前承認1項暴動罪及1項身處非法集結時使用蒙面物品罪。

法官判刑時指，香港是法治社會，不容許本案的暴力行為。本案暴動規劃大，歷時近1小時，大批示威者於銅鑼灣集結，警方設立的防線更被約500名示威者包圍。示威者漠視警方警告，不斷叫口號、噴黑漆、燃燒雜物等。

法官續指，示威者至少投擲14枚汽油彈。汽油彈除了殺傷力大外，亦將暴力程度擴散，兩名記者因而受傷，其中1名記者的左邊面頰更被燒着。

法官續指，被告則是參與在是此暴動中，壯大示威者聲勢，並在警方防線外拾起磚頭。法官指，被告又站於傘陣前，目睹示威者投擲汽油彈等行為，表示被告認同示威者行為。

法官又批評被告無視法紀，親眼目睹示威者投擲汽油彈及破壞公物，仍帶備護目鏡等留在現場，站於前線與警方對峙。法官指，被告主動積極參與，角色鮮明，遂判監43個月。

案情指，大批示威者於2019年10月6日下午2時許在銅鑼灣聚集，遊行至中環遮打花園。示威者隨後四散，在多個地方縱火和放置路障等。示威者與警方及後對峙25分鐘左右，其間示威者曾投擲約8枚汽油彈。片段顯示，被告曾拾起磚塊走向馬路，並在示威者傘陣的前線出現。

警員於下午5時50分左右推進，示威者遂向銅鑼灣後退，並續向警員掟汽油彈，兩名記者亦被掟中著火。警方最終在堅拿道西制服36人，包括被告，當時他戴上護目鏡和防毒面罩。

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記者：梁錦麟