【香港小姐2022】梁家琪13歲學劍擊視張小倫為偶像　楊溢游泳健將修出好身段

▲ 梁家琪跟楊溢同為今屆候選港姐。

《2022香港小姐競選》經過三輪面試後，20位港姐候選佳麗正式誕生，當中由郭秀雲提名的梁家琪（Khaki）不但擁高學歷，她可說動靜皆宜，除喜愛彈琴外，自幼已經開始學習劍擊。

至於另一同屬矚目的候選佳麗楊溢，不時於個人IG騷三點式照派福利。原來她是游泳健將一名，並非只得一副好身材而已。

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郭秀雲提名梁家琪

22歲的梁家琪（Khaki）為碩士畢業生，據知她於澳洲的大學攻讀碩士傳理系，幾年前在港參加公益活動而認識郭秀雲。

梁家琪熱愛動物兼環保，故二人不時一起去清潔沙灘，為了支持家琪圓夢，她提名對方參選港姐。

▲ 梁家琪為碩士畢業生。

從梁家琪的IG照片所見，她的家擁有寬闊露台，可飽覽無敵靚海景，另外客廳放置了一座白色大鋼琴，梁家琪她身上看來家境不俗。

鋼琴造詣了得之外，梁家琪更跟老師學跳舞，早前更往欣賞artbasel展覽，似乎是一個有藝術天份的女生。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11 \ ▲ 一身名牌打扮。

梁家琪可說動靜皆宜，她自幼學習劍擊，5月時她於IG分享上堂的照片，當中寫道：「越努力越幸運～大汗淋灕的感覺真好。」

另外她更分享跟劍擊運動員張小倫的合照，相片中的她擺出V字手勢，當中寫道：「從13歲開始接觸擊劍起，張小倫就成為了我的偶像，我會像他一樣努力堅持不懈，永遠正能量。」，而張小倫亦留言叫梁家琪加油。

運動健將楊溢

至於另一候選港姐楊溢由美國回流返港，從其IG所見，她不時大晒三點式照，盡騷修長美腿和勻稱身段，相當吸睛。

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於LA讀書的楊溢參與學校的泳隊，她是ELAC Women's Aquatics Teams成員之一，曾經於200米蛙泳比賽中奪10名，楊溢曾於IG分享跟隊友的照片，當中她寫道：「當我轉會時，我會非常想念你們，並希望水球賽季一切順利。」

此外，楊溢有一位孖生姐姐，二人看似感情要好，不時周遊列國去旅行，於IG分享不少旅遊照。

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