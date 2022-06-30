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【告別愛女】第二胎患巴陶氏症需人工流產　莊韻澄不捨女兒：緣份只有4個多月【附巴陶氏症解說】

兒童健康 12:44 2022/06/30

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莊韻澄懷第二胎4個多月，發現女兒患巴陶氏症需人工流產。

每個生命都得來不易。藝人莊韻澄育有一子，早前宣布懷有第二胎，本月中出席公開活動時，開心分享指未知胎兒性別，希望是女兒湊成「好」字。不過，昨日（29日），莊韻澄宣布了心痛消息，懷胎4個多月女兒患有巴陶氏症，她需終止懷孕，不捨與女兒道別。

現年40歲的莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）在未入行時已為人妻，其後離婚。在2020年10月時宣布與從事I.T行業的呂成忠（Joe）訂婚，莊韻澄再婚成為幸福人妻，更誕下兒子呂崇滈（乳名：波子），現時波子15個月大。

6月中時，莊韻澄出席電影首映禮時，曾開心分享成為孕媽感受，當時懷孕4個月有感肚子大得快，又指懷孕是計劃之內，希望生兩個，讓兒子波子有個伴，當時她仍未知胎兒性別，仔女也沒所謂，如是女兒就可跟1歲多兒子湊成「好」字，「生兩個就夠，我就收工」。

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胎兒患T13巴陶氏症

不幸，昨日（29日）莊韻澄在社交平台宣布了傷心事，她首先感謝集氣的朋友，亦為關心她的朋友說聲對不起，表示心情比較沉痛未能逐一回覆。她要跟懷胎4個多月的肚中女兒告別。

女兒因染色體T13出現問題，患上罕有的巴陶氏症，要在20週前接受終止懷孕手術。雖然我們緣份只有4個多月，但我仍然感受到懷著女兒的幸福，感恩你的到來讓我學習面對無常，永遠愛你的媽媽。

莊韻澄的兒子波子現時15個月大。（facebook圖片）

莊韻澄在帖文上載相片，見她身穿病人服，她在醫院進行了引產手術，人工流產誕下女兒，跟她離別。帖文附有小天使女兒的小腳印的紀念冊，是給小天使父母的，載有一般文字「走過凡間的小天使，希望他/她可以在天堂繼續快樂成長，生命生生不息，祝福處處散播，然而您們不是孤獨，愛和被愛仍然繼續」、「您永在我心中」。

網民盼莊韻澄可以走出痛失胎兒陰霾，留言關心她，包括藝人謝安琪留言「保重身體」。

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巴陶氏綜合症T13

據本港衞生署資料，醫管局的NIPT主要檢測胎兒是否患三體綜合症（即某一對染色體多了一條），包括唐氏綜合症（T21）、愛德華氏綜合症（T18）和巴陶氏綜合症（T13）。

T13巴陶氏症發生率約2萬分之1，通常為自發性變異，不是父母遺傳造成，而隨著婦女懷孕年齡愈高，發生機率會越高。胎兒如有巴陶氏症，大多數會流產，或因身體缺憾而早夭。巴陶氏症患者多了1條第13號染色體，患者通常在子宮內發育不良，多數會出現先天性心臟缺陷、腦畸形、小腦及脊髓出現異常，面部易出現唇裂、低位耳或畸形、小眼症或失明等，而其他器官亦容易出現異常，且大多數患者有智力不足，平均壽命約4至6個月，絕大多數的患者在1歲前夭折。

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責任編輯：王明芳

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