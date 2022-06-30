【司法覆核】政府擱置興建康寶路隧道計劃　村民提覆核不獲受理

▲ 政府擱置興建康寶路隧道計劃，村民提覆核不獲受理。（資料圖片）

龍鼓灘村居民不滿政府早前擱置興建康寶路隧道的計劃，提出司法覆核，法官今（30日）頒下判詞指，政府的相關決定並非最終定案，因此申請人難以就有關決定提出覆核，加上申請人的逾時申請，法官因此拒絕受理有關覆核申請。

申請人劉廣文；答辯人分別為環保局局長及環境保護署署長。

法官於判詞中指出，司法覆核並不能用以針對並非最終定案的決定，而就有關興建康寶路隧道的計劃，政府從未明確表示要永久擱置有關計劃，因此申請人並不能透過司法覆核去挑戰一個尚未定案的決定。

另一方面，申請人亦未有於法定限時內提出有關申請，以及所提出的理據並沒有合理可爭議之處，法官因此拒絕受理申請，並下令申請人需支付訟費。

申請人早前於入稟狀中指，政府自2013年起，為紓緩新界西堆填區計劃帶來的交通壓力而研究興建康寶路隧道，貫通藍地康寶路至曾咀堆填區一帶。惟環境局於2021年公布，指當局推算有關隧道的造價將超過100億元，考慮到龍鼓灘一帶現時的居民數目，認為興建隧道並不符合成本效益，因此決定擱置計劃。

申請人當時質疑當局未有考慮龍鼓灘居民的合理期望，亦未有就上述決定作出解釋，決定並不合理。

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記者︰楊詠渝

