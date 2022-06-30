【食用安全】韓國即食麵被台灣驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險

韓國即食麵深受民眾歡迎，但台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）前日公布邊境查驗不合格結果，其中南韓出口的八道（Paldo）「高麗麵-海鮮味」即食麵，在配料包被驗出當地禁用的一級致癌物「環氧乙烷」殘留，1,695公斤全遭退運及銷毀，未流出市面。

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綜合台媒報道，食藥署昨公布的最新邊境查驗不合格名單共有16項，其中「高麗麵-海鮮味」案內產品配料包檢出殘留農藥「環氧乙烷」0.104 ppm。食藥署表示，環氧乙烷為農藥一種，具致癌風險，依規定不在食品中檢出，當地沒有核准作為農藥使用，因此進口產品也不得檢出。

除即食麵外，泰國出口的「NOi 山葵味蠶豆 - 分享包」、菲律賓出口的「甜餅乾」、薩摩亞出口的「冷凍黑皮旗魚」、大陸出口的「米桶」容器具和「猴頭菇」等，分別驗出防腐劑、重金屬、溶出試驗和農藥殘留含量不符規定。

目前國際癌症研究中心（IARC）已將「環氧乙烷」列為第一類之確定人類致癌物，長期暴露下容易導致罹患血液及淋巴癌，而其神經毒性也可能造成中樞及週邊神經病變。

林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而 WHO 定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。食藥署北區管理中心科長陳慶裕曾指出，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

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責任編輯：羅嘉欣