【改變命運】父母重男輕女資源給爛賭兄長　中大女生發奮靠自己赴美讀博士

▲ 女生沒有因為家庭環境而放棄自己。

老一輩思想重男輕女，又希望養兒防老，覺得女生多讀書沒用，不如早點出來幫補家計，有一名中大女生就在fb群組cuhk secrets發文揭示自己在重男輕女的家庭下長大的悲慘生活。

女生一家五口，除父母外，還有一個兄長及弟弟，兄長生性爛賭，而弟弟亦沒有用功讀書，父母認為女仔不需要讀太多書，應早點出來工作養家。

考入中大不獲父母認同

女生指正在讀中二時，父母已經著她讀完中三要出去搵工不要讀書，結果升到中三後，父母開始經濟封鎖她，沒有零用錢，而午餐及交通費靠自己兼職賺取。不過女生沒有因此而自暴自棄反而更努力向上，考入香港中文大學讀書，不過努力不獲父母認同：「俾人鬧讀書嘥錢啦。」而父母更連文件都不肯交出，令到女生申請不到Grant Loan「專上課程學生資助計劃」：「因為佢哋唔肯出文件，我連Grant Loan都拎唔到，迫住我借non mean（全日制大專學生免入息審查貸款計劃）。」

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而大學四年入面，女生靠補習和私影來養活自己及交學費，還給父母每月2千元家用，不過回家仍然受到家人的「單打」，到了大四那年搬出家中，與朋友租屋住，搬出後才能專心讀書及報讀其他學校繼續升學。

結果，女生獲美國一間大學錄取讀PhD(博士)，還有兩個月便出發去到美國：「四月收到offer嗰陣，真係喊咗出嚟，因為我知努力無白費」，不過父母沒有為她感到開心，只在whatsapp叫她記住要給家用，女生大呻她已經沒有錢剩下，現在還在瘋狂補習，務求出國前有錢傍身。

幸好的是，PhD studentship（助學金）夠日常生活開支，剩下的還可以還non mean及欠朋友的租金，女生無奈指兄長沒有一份工作做得長要父母接濟，還要幫他還賭債，而弟弟只顧打機，中一到中三讀咗五年：「點解我讀得書，反而無資源？男定女真係咁重要？」

而發文當日女生指又知道兄長有新賭債。她坦言：「真係好想，去到美國後永遠唔返香港，離開埋屋企個whatsapp group。」她問網民以後從此消失。係咪太狠心？

網民有話說，點擊下圖：

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責任編輯：王明芳