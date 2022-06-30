【禮貌大使】疫下幼童減少出戶影響社交發展　幼稚園推「禮貌大使」助學童增強自信

▲ 鄭滿好校長接納家長意見後，即舉辦了「禮貌大使」活動，希望幼童藉此增強自信心及學會向別人說「早晨」。

現今資訊科技發達，電子產品變成了不少嬰孩的「電子奶嘴」，疫情期間小朋友少出戶，使用電子產品的時間更有增沒減，影響小朋友社交發展。中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)推「禮貌大使」，冀令小朋友學會禮貌，增強信心。

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推「禮貌大使」

中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)校長鄭滿好表示：

有唔少家長同我反映，好希望小朋友懂得打招呼叫『早晨』，所以我們學校這個星期舉辦了『禮貌大使』，每一日老師會在每一班揀選兩位同學，分別在學校三個出入口向返學的同學及家長揮手，打招呼說『早晨』。

鄭校長指這個做法除了令小朋友增強信心外，更希望他們學會禮貌，對他們即將的小學面試也有不少幫助。

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用三個心去培育幼兒

鄭校長希望，小朋友在幼稚園生涯中，無論是作為家長或學校，要尊重和愛護孩子，切勿堰苗助長，並希望讓幼兒享有健康快樂的童年，給予孩子最好的教育，她相信尊重每位幼兒都是獨立的個體，他們都有不同的潛能，有能力成為主動學習者。

鄭校長的信念是：為幼兒創設一個尊重、安全、好玩且有意義的學習環境，才能使幼兒享受一個愉快學習的童年。她表示：「我們以學生為本，無論在課程設計、教學活動內容、環境設計上，都能符合不同幼兒發展階段需要，好好地照顧每位幼兒的興趣、能力；因材施教。古語有云：『十年樹木，百年樹人。』在學校裏，若有一群專業有愛心的幼兒教師，每一天都能以『愛心』、『耐心』、『用心』，這三個心去培育每位幼兒，他們就能在悉心的栽培下健康地成長。」

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責任編輯：王明芳