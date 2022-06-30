【七一回歸】升旗儀式明早8時舉行不設公眾觀禮區　康文署明晚紅館辦文藝晚會慶回歸

▲ 採訪的傳媒要接受閉環管理，並進行安檢。（陳國峰攝）

明日（7月1日）為香港特別行政區回歸25周年紀念日。港府將於明早8時於金紫荊廣場舉行升旗儀式，及後於灣仔會展舉行第6屆政府就職典禮；康文署明日晚上8時會於紅磡香港體育館舉行慶祝香港回歸祖國25周年文藝晚會，將有逾700人參加演出。

傳媒採訪慶回歸活動前要接受閉環管理，點擊下圖即看：

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第6任行政長官李家超及政府高層官員明日將出席升旗儀式，儀式由警察樂隊奏樂，並由歌唱家陳永和譚樂軒領唱國歌；紀律部隊會在空中和海上敬禮。今年升旗儀式不會設立公眾觀禮區，警方會在金紫荊廣場一帶實施交通管制措施，只有持有效通行證的人士才可進入。升旗儀式結束後，特區政府會在會展3樓大會堂舉行慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮。

會展一帶今已加強保安措施，點擊下圖即看：

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康文署就會在明晚8時於紅館舉辦文藝晚會，將有逾700人參加演出，包括著名歌星藝人、香港3個旗艦藝團，即香港中樂團、香港管弦樂團及香港舞蹈團、表演藝術界精英、來自不同藝術和體育團體的年輕人，以及合唱團成員等。



屆時多間本地電視台將會直播文藝晚會，市民亦可登入政府新聞處網頁、政府新聞網Facebook專頁、康文署Facebook專頁「康文+++」收看網上直播。

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責任編輯：黃悅晴